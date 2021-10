Riccardo Zoidl maakt transfer binnen Oostenrijk

Riccardo Zoidl maakt een opmerkelijke transfer binnen het Oostenrijkse wielrennen. De 33-jarige klimmer uit het Alpenland vertrekt na lange tijd bij Felbermayr-Simplon Wels en tekent een contract bij Vorarlberg. Bij die continentale ploeg tekent Zoidl een contract voor een seizoen.

Zoidl, tweevoudig Oostenrijks wielrennen, heeft elf jaar achter de rug bij de Simplon Wels-ploeg. In die periode maakte hij twee uitstapjes naar de WorldTour, eerst bij Trek-Segafredo (2014, 2015 en 2016) en daarna bij CCC (2019).

De ervaren kopman zegt uit te kijken naar zijn tijd bij Vorarlberg. “Na veel jaren in Wels is het nu tijd om iets nieuws te proberen. De organisatie en aanpak van Vorarlberg is uniek in Oostenrijk. Ze weten waar het over gaat in het wielrennen. We hebben een sterke ploeg volgend jaar, zeker voor de moeilijke rittenkoersen”, vertelt Zoidl. Ploegmanager Thomas Kofler is blij met de transfer; hij noemt Zoidl zelfs een droomrenner.

Toekomst als prof?

Begin 2020 sprak WielerFlits nog met Zoidl over zijn toekomst bij Felbermayr-Simplon Wels. Toen hoopte hij dat de ploeg binnen twee jaar een stap kon maken richting ProTeam-niveau, maar dat plan staat in de ijskast. Zoidl hield ook nog hoop op een nieuwe kans als prof. “Als de kans zich voordoet, dan is dat goed. Maar ik houd te veel van wielrennen, het maakt voor mij niet uit of dat hier bij Felbermayr of in een grote ploeg is”, zei hij.