Zoidl en Felbermayr-Simplon Wels willen ProTeam worden

Felbermayr-Simplon Wels wil er alles aan doen om binnen twee jaar door te groeien tot ProTeam. Dat vertelde de nieuwe kopman Riccardo Zoidl (31) tijdens de Tour of Antalya aan WielerFlits. De Oostenrijkse klimmer wil maar wat graag zijn steentje daaraan bijdragen.

“Het team probeert ook stappen te maken”, aldus Zoidl. “Hopelijk groeien we volgend jaar of over twee jaar naar ProTeam-niveau. Dat is een groot doel van de ploeg en ik hoop ze te helpen met de resultaten. We hopen dat we die stap kunnen maken.”

Zoidl houdt deur open voor terugkeer bij de profs

Vorig jaar reed Zoidl nog voor de WorldTour-ploeg van CCC. Daar kwam hij binnen als vervanger van zijn landgenoot Stefan Denifl, die inmiddels in eigen land terechtstaat voor gebruik van doping. Na een jaar kon Zoidl het Poolse team alweer verlaten. Hij ziet het niet als het einde van zijn loopbaan als prof.

“Vorig jaar was ik heel verrast dat ik zo laat nog een contract in de WorldTour kreeg. Maar ik weet dat het in het wielrennen niet alleen maar gaat om je resultaten. Het gaat ook over je connecties en welke ploeg een bepaald type renner nodig heeft”, zegt hij. Zoidl staat nog wel open voor een avontuur binnen een profploeg. “Als de kans zich voordoet, dan is dat goed. Maar ik houd te veel van wielrennen, het maakt voor mij niet uit of dat hier bij Felbermayr of in een grote ploeg is.”

De Oostenrijker heeft niet aan stoppen gedacht, geeft hij aan. “Ik vind het wielrennen heel erg leuk. We hebben alles goed op orde hier en het leven is mooi. Je bent ook iets meer thuis, dat is ook heel fijn”, lacht Zoidl.

Ronde van Oostenrijk als doel

In de Tour of Antalya was er meteen het eerste succes voor de ervaren klimmer, die de enige bergrit wist te winnen. Zoidl zat op de slotklim naar Termessos mee in een kopgroep van vijf en wist in de finale zijn medevluchters te lossen. Door een valpartij in de (regenachtige) finale van de tweede rit was de Oostenrijker niet gevaarlijk meer in het klassement. Wel wist hij de ronde te verlaten met de bergtrui.

Later op het seizoen krijgt Zoidl meerdere kansen om te scoren tussen de profs. “Mijn eerste doel is de Tour of the Alps, daar hebben we onlangs een uitnodiging voor gekregen”, legt hij uit. “Daarna hebben we ook de Ronde van Slovenië en de Ronde van Oostenrijk, die is voor ons als Oostenrijkse ploeg heel belangrijk. Al is elke wedstrijd heel belangrijk dit jaar, zeker omdat we hopen een goede sponsor te vinden voor de komende jaren.”