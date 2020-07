Ook Androni Giocattoli en Gazprom-RusVelo trekken deelname aan Sibiu Tour in

Androni Giocattoli-Sidermec gaat niet van start in de Sibiu Cycling Tour, die donderdag begint. De ploeg van Gianni Savio zag af van deelname om gezondheidsrisico’s uit de weg te gaan, meldt de Italiaanse site Cicloweb. Ook Gazprom-RusVelo verschijnt niet aan het vertrek.

In de vorige drie edities van de Roemeense rittenkoers had Androni steeds de eindwinnaar in het team. Egan Bernal bezorgde de ploeg in 2017 de eindoverwinning, Iván Ramiro Sosa was in 2018 de beste en vorig seizoen scoorde de ProContinentale formatie zelfs een een-tweetje met Kevin Rivera en Daniel Muñoz. Maar nu laat de ploeg vanwege de risico’s van het coronavirus de ronde links liggen en verlegt zij haar focus op Strade Bianche, die voor 1 augustus op de kalender staat.

Eerder besloot ook Alpecin-Fenix al de wedstrijd te laten schieten. Normaal gezien zou kopman Mathieu van der Poel zijn seizoen hervatten in Roemenië, maar het team besloot, na samenspraak met de medische staf, om niet af te reizen naar de Sibiu Cycling Tour. Naast Androni Giocattoli en Alpecin-Fenix zag ook het Oostenrijkse Felbermayr-Simplon Wels al af van deelname, meldde Cicloweb nog.

De Sibiu Cycling Tour begint donderdag. De vierdaagse ronde duurt tot en met zondag. (11.45 uur)

De organisatie van de Sibiu Cycling Tour zag vanmiddag ook Gazprom-RusVelo zich terugtrekken voor de Roemeense ronde. De Russische ploeg kan niet deelnemen ‘vanwege restricties op de toegang van Russische burgers in Roemenië die nog steeds van kracht zijn’, meldt zij op haar social media. De ploeg reed vorig jaar Ildar Arslanov nog naar de vierde plaats in het algemeen klassement.

We regret to announce that #GazpromRusVelo team will not be able to take part in the @SibiuTourEN due to restrictions on the entry of Russian citizens in Romania which are still in force.

