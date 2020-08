Drie opgaves in vier jaar, maar Philippe Gilbert is nog niet klaar met de Tour

Het huwelijk tussen Philippe Gilbert en de Tour de France vertoont grote barsten. Zowel in 2017, 2018 als dit jaar moest hij door pech de wedstrijd vroegtijdig verlaten. Vorig jaar liet Deceuninck-Quick-Step hem thuis. Maar Gilbert is hardleers. “Met zo’n ervaring wil ik geen afscheid nemen. Ik kom terug om Parijs te halen.”

Eerst het goede nieuws. Philippe Gilbert moest na de openingsrit de Tour de France dan wel verlaten, de schade lijkt mee te vallen. “Er is een barstje in de knieschijf, maar de ligamenten en spieren zijn niet geraakt”, vertelt hij. “Het gaat over een botje, en niet het belangrijkste bot. Ik kon niet meer verder, maar zo erg is het nu ook weer niet.”

De breuk is aan dezelfde linkerknie als die waardoor Gilbert twee jaar geleden – na zijn duik in een ravijn op weg naar Bagnères-de-Luchon – ook al de Tour vroegtijdig moest verlaten. “Misschien is mijn knie op die plaats iets fragieler”, denkt hij. “Al weet ik dat niet zeker.”

Vlaamse klassiekers

Maar Gilbert is dus optimistisch voor de nabije toekomst. “Het najaar is zeker nog niet verloren”, pept hij zichzelf moed in. “Voor de Waalse klassiekers wordt het ongetwijfeld nipt, maar ik geloof er stellig in dat ik in goede conditie die Vlaamse klassiekers kan halen. Ik ben zeer gemotiveerd en ik ga er keihard voor werken. Ik wil in 2020 nog presteren!”

De in Monaco wonende Luikenaar is overigens ook overtuigd dat hij in de toekomst nog terugkeert naar de Tour de France. Ook al mogen we stilaan spreken van een op de klippen gelopen huwelijk. Maar Gilbert wil de relatie dus nog herstellen. “Na twee opeenvolgende opgaves, wilde ik dit jaar Parijs halen. Dat is, opnieuw na pech, niet gelukt. Maar met deze ervaring wil ik niet stoppen. Nu heb ik een reden om 2021 terug te keren. Pas als ik hem nog eens uitrijd, zal ik er klaar mee zijn.”

Philippe Gilbert in de Tour de France 2005: 2 x top 5 – Parijs gehaald (70ste)

2006: Parijs gehaald (108ste)

2007: opgave na rit 14

2008: 1 x 2de (openingsrit) en Parijs gehaald (109de) 2011: ritwinst en geel in openingsrit, 5 x top 5 en Parijs gehaald (38ste)

2012: 2 x top 5 en Parijs gehaald (46ste)

2013: 1 x top 5 en Parijs gehaald (62ste) 2017: 1 x top 5 en opgave na rit 15

2018: 3 x top 5 (waaronder ploegentijdrit) en opgave na rit 16

2020: opgave na rit 1