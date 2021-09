Drie op drie voor Eli Iserbyt na zege in Bredene

Eli Iserbyt heeft de Ethias Cross in Bredene gewonnen. De Europees kampioen moest er zaterdag diep voor gaan, maar hield Laurens Sweeck van zich af. Zodoende is Iserbyt dit seizoen nog ongeslagen.



Na een lang en slopend wegseizoen maakte Hermans indruk in zijn eerste veldrit van het seizoen. In Bredene ontpopte de renner zich aanvankelijk tot de grootste concurrent van Iserbyt. In de laatste ronde kwam hij echter nog wat kracht tekort.

Een grote groep bleef in de openingsrondes bij elkaar. Ryan Kamp en Lars van de Haar toonden zich gretig, maar zouden later in de wedstrijd wat wegzakken. Laurens Sweeck moest na een val aan een inhaalrace beginnen. Dat deed hij met verve, want in de slotrondes sloot hij aan bij een groepje dat jacht maakte op koploper Iserbyt.

De Europees kampioen was halfweg cross weggereden bij de kopgroep met Hermans en Vanthourenhout, die nooit een groot gat lieten op Iserbyt, maar er ook niet meer bijkwamen. Al werd het wel nog even spannend nadat Sweeck was weggereden uit de achtervolgende groep.

Met Iserbyt op een en Sweeck op twee stonden de eerste twee renners op het podium vast. Achter hen vochten Vanthourenhout en Hermans om de laatste podiumplaats. Hermans wist zijn goede cross niet te belonen: hij liet de derde podiumplaats aan Vanthourenhout.

Ethias Cross Bredene – mannen

1. Eli Iserbyt

2. Laurens Sweeck

3. Michael Vanthourenhout

