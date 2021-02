Drie Nederlanders in Royal Bernard Drôme Classic 2021

Naast het Vlaamse Openingsweekend wordt in Frankrijk het tweeluik Boucles Drôme-Ardèche verreden, met zondag de Royal Bernard Drôme Classic. Drie Nederlanders gaan er van start. We zetten ze op een rij.

Namens Groupama-FDJ staat Lars van den Berg aan het vertrek. De 22-jarige renner rijdt aan de zijde van David Gaudu, die vorige week de Tour des Alpes Maritimes et du Var als zesde afsloot. Bij Intermarché-Wanty-Gobert treffen we Maurits Lammertink aan. Hij moet samen met Lorenzo Rota en Jan Bakelants voor het mooie weer zorgen bij de Belgische ploeg. Mathijs Paasschens is bij Bingoal-Wallonie Bruxelles de derde Nederlander op het startvel.

Groupama-FDJ

Lars van den Berg

Intermarché-Wanty-Gobert

Maurits Lammertink

Bingoal-Wallonie Bruxelles

Mathijs Paasschens