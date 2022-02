Juan Ayuso moet Ruta del Sol missen vanwege corona

Juan Ayuso verschijnt komende week niet aan de start van de Ruta del Sol. Een dag na de Ronde van Valencia testte de 19-jarige klimtalent van UAE Emirates positief op het coronavirus, waardoor hij de wedstrijd in Andalusië aan zich voorbij moet laten gaan.

Ayuso begon het seizoen in Spanje met de Ronde van Valencia, waar hij naar de vierde plek reed in het jongerenklassement. De Spaanse renner testte tot aan de laatste wedstrijddag negatief op het coronavirus. Maar nadat hij last kreeg van symptomen van het virus, ging hij naar een medisch centrum om een PCR-test te laten afnemen en die viel positief uit.

Door deze positieve test kan Ayuso op woensdag 16 februari niet aan de start verschijnen van de Ruta del Sol, een van zijn hoofddoelen in het eerste deel van het seizoen. Waarschijnlijk wordt zijn programma licht gewijzigd. Hij volgt momenteel alle protocollen en samen met de ploegartsen is besloten dat hij een rustperiode van enkele dagen neemt.

Normaal gesproken keert de klimmer tijdens de Franse eendagskoersen Faun-Ardèche Classic en Drôme Classic (26-27 februari) terug in het peloton. “Helaas zal ik niet in Andalusië zijn, maar het belangrijkste is dat ik in orde ben”, laat de jonge renner weten. “Ik kijk uit naar de Ardèche en de Drôme, waar ik weer een rugnummer kan opspelden.”