Primoz Roglic begint seizoen in Franse eendagskoersen, ook Dauphine op programma

Primož Roglič trapt volgende maand het nieuwe seizoen af met de Franse eendagswedstrijden Faun-Ardèche Classic en de Drôme Classic. Ook verschijnt de Sloveense kopman van Jumbo-Visma aan de start van het Critérium du Dauphiné, weet WielerFlits.

Zijn deelname aan het Critérium du Dauphiné, dat voor 5-12 juni op de kalender staat, betekent dat Roglič in tegenstelling tot afgelopen jaar geen lange periode zonder koersen heeft in aanloop naar de Tour de France. In 2021 reed de Sloveen na Luik-Bastenaken-Luik twee maanden geen wedstrijden om zich via een break en een hoogtestage voor te bereiden op de Tour.

Roglič reed de Dauphiné een keer eerder. In 2020 won hij de bergetappe naar de Col de Porte en stond hij drie dagen aan de leiding van het algemeen klassement, tot hij vanwege de gevolgen van een val de etappekoers vroegtijdig moest verlaten. Jumbo-Visma verschijnt in de Dauphiné waarschijnlijk met de Tour de France-selectie aan de start.

Boucles Drôme-Ardèche

Roglič begint in het weekend van 26 en 27 februari aan het nieuwe seizoen met de Faun-Ardèche Classic en de Drôme Classic ter voorbereiding op Parijs-Nice (6-13 maart). Ook Jonas Vingegaard staat in de Franse eendagswedstrijden aan het vertrek. De Deen, de nummer twee van de voorbije Tour de France, rijdt deze koersen in aanloop naar Tirreno-Adriatico (7-13 maart). De wedstrijden in Frankrijk zijn nieuw op het programma van Jumbo-Visma.

Programma Primož Roglič voor 2022

Faun-Ardèche Classic (26 februari)

Drôme Classic (27 februari)

Parijs-Nice (6-13 maart)

Milaan-San Remo (19 maart)

Ronde van het Baskenland (4-9 april)

Waalse Pijl (20 april)

Luik-Bastenaken-Luik (24 april)

Critérium du Dauphiné (5-12 juni)

Tour de France (1-24 juli)

Vuelta a España (19 augustus-11 september)