Drie keer is scheepsrecht voor Colbrelli: “Aankomst was heel zwaar”

Sonny Colbrelli mocht in de derde etappe van het Critérium du Dauphiné eindelijk juichen. Zondag werd hij tweede en maandag ook, beide keren achter een solerende vluchter. Dinsdag in Saint-Haon-Le-Vieux was het wel raak in een oplopende aankomst. “Ik ben heel blij”, lacht hij na afloop.

“Na twee tweede plaatsen ben ik echt heel blij met deze overwinning”, aldus de Italiaanse kopman van Bahrian Victorious. “De laatste paar kilometer waren heel zwaar. Michal Kwiatkowski deed een lead-out van ongeveer 300 meter en daarna begon Aranburu de sprint. Ik kon hem volgen en ben heel blij dat ik het heb kunnen afronden. Het was zwaar, maar ik ben ook heel blij.”

De ritzege betekent voor Colbrelli zijn eerste etappesucces in de Dauphiné. De 31-jarige sprinter is momenteel bezig aan zijn vierde deelname in de rittenkoers. Eerder dit seizoen won Colbrelli ook al de tweede etappe in de Ronde van Romandië.