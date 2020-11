Drie Amerikaanse crossers beginnen in Leuven aan Europese veldritseizoen

Het heeft even geduurd, maar aankomende zaterdag zien we weer enkele Amerikaanse crossers aan de start van een Europese veldrit. Kaitie Keough, Clara Honsinger en Curtis White doen zaterdag mee aan de Ethias Cross van Leuven.

Keough, Honsinger en White crossen deze winter voor Cannondale-Cyclocrossworld en zullen de komende weken en maanden deelnemen aan zestien Belgische veldritten en de wereldbekermanche in het Nederlandse Hulst. De Europese veldritcampagne eindigt wellicht na de wereldkampioenschappen in Oostende.

Er is nog geen beslissing genomen over de wereldbekercross in Tabor van eind november. “De renners hebben echt zin om te crossen, nadat ze toch wel in een rollercoaster zaten”, zo vertelt teammanager Stu Thorne aan Cyclingnews. “Het zal in het begin toch een kwestie zijn van aanpoten, aangezien de renners nog niet helemaal wedstrijdfit zijn.”

Aanloopfase

“Ze hebben wellicht een paar wedstrijden nodig om weer in vorm te geraken. Het zal zaterdag meteen volle bak koers zijn, aangezien de Europese profs al een paar crossen in de benen hebben. Wij moeten ons echt nog in vorm rijden. We zaten nog in quarantaine in aanloop naar de Jaarmarktcross van Niel, maar we zijn nu klaar om te koersen.”

Honsinger en Keough moesten de voorbije weken enkele lokale crossen betwisten, aangezien de meeste veldritten in de Verenigde-Staten zijn afgelast vanwege de coronacrisis. Katie Compton, de meest succesvolle veldrijdster uit de Amerikaanse geschiedenis, verblijft nog altijd in de VS en zal pas later de oversteek maken naar Europa.