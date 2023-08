Drama voor Alec Segaert: Rugzak met paspoort gestolen, Belg geraakt (voorlopig) niet in Glasgow

Alec Segaert zit in een zeer benarde situatie. De rugzak van de jonge Belg, met daarin zijn internationale paspoort, is gestolen onderweg naar de luchthaven. Segaert kan op dit moment met andere woorden niet afreizen naar Glasgow.

Op sociale media vraagt de broer en trainer van Segaert, Loïc, om hulp. “Alec zijn rugzak, met internationaal paspoort werd zonet gestolen op de trein in zone Brussel. Waardoor hij niet kan vertrekken vanuit Brussel naar WK. Iemand ergens een verloren rugzak gezien? Of iemand die kan helpen, pls rtwt!”

Het WK start normaal gezien aanstaande woensdag voor de jonge Segaert. Dan staat de tijdrit voor beloften op het menu. Segaert is een van dé grote favorieten. Een aantal dagen later, op zaterdag, start hij ook in de wegrit voor beloften. Normaal gezien, want Segaert moet wel nog in Glasgow geraken.

