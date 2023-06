Segaert geloofde in zege tegen Evenepoel: “Maar Remco is misschien nog wel een klasse beter”

Video

Nadat werd donderdag al tweede werd op het BK tijdrijden, pakte Alec Segaert vandaag zilver op het BK op de weg. En dat als eerstejaars prof. “Hier had ik echt niet van durven dromen, het was een fantastische week”, aldus Segaert voor de camera van WielerFlits.

“Het doet nog wel wat extra’s dat het hier vlak voor eigen deur is, in Izegem”, aldus de 20-jarige renner van Lotto Dstny. “Ik ben hier naar school geweest. Langs de baan stonden heel veel mensen met petjes op met ‘Alec’ erop, ik heb ook ‘Alec’-vlaggen gezien. In de fanzone hoorde ik ook steeds mijn naam. Het was een fantastische sfeer vandaag.”

Op ongeveer tien kilometer van het einde sprong Evenepoel weg uit de kopgroep en wist Segaert als enige te reageren. Wat voelde hij toen in de benen? “Ik moet zeggen dat ik echt wel een fantastische dag had. Heel de dag heb ik goed tussen de wielen kunnen zitten, meesurfen met de rest. Het was sparen, sparen, sparen. Eten en hydrateren is belangrijk. Dat heb ik ook zoveel mogelijk proberen te doen om op het einde nog fris te zijn.”

“Toen we met acht of negen weg waren, wist ik dat Remco de man was om nog wat te proberen. Ik heb me dan in zijn wiel genesteld. Op het moment dat hij ging, moest ik meteen mee. Maar ik moet zeggen: ik voelde me toen nog altijd goed. Ik geloofde erin dat het nog wel kon, maar Remco is misschien toch nog wel een klasse beter.”

Meer dan een tijdrijder

Er werd in de laatste kilometers ‘bijzonder weinig gepraat’ tussen de twee koplopers. “Ik moest vooral doen alsof ik kapot zat en dat ik nog twee man achter me had. Op die manier moest ik proberen dat hij me mee ging pakken naar de meet.”

“Ik hoop met dit resultaat ook te hebben laten zien dat ik meer ben dan een tijdrijder”, zei Segaert tot slot. “Lange, lastige koersen komen ik meestal wel naar voren. Daar was vandaag een mooi voorbeeld van denk ik.”

