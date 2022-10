Dowsett onder de indruk van Ganna: “Moeite om te zien wie uurrecord kan verbreken”

Filippo Ganna slaagde er zaterdag in het Zwitserse Grenchen in om een nieuw werelduurrecord te vestigen. De Italiaanse tempobeul legde in één uur 56,792 kilometer af. Voormalig uurrecordhouder Alex Dowsett is onder de indruk van zijn Italiaanse collega. “Wat Ganna doet, is op de limiet van de menselijke prestaties”, citeert Velonews.

Dowsett, die in 2015 op de wielerbaan van Manchester 52,937 kilometer in een uur reed en zo het toenmalige uurrecord van Rohan Dennis wist te verbreken, is vol lof als het gaat over de prestatie van Ganna. “Ik was verrast. Hoewel we allemaal het vermogen van Ganna kennen, had ik niet verwacht dat hij het record zo zou scherpstellen. Wat de Italiaan doet, is op de limiet van de menselijke prestaties. Na al die rondjes het verschil kunnen maken tussen 56 en 57 km/u, is erg sterk.”

Victor Campenaerts had het over een ‘fenomenaal snelle’ prestatie, maar plaatste ook een kanttekening. “Ik denk niet dat hij met een optimale conditie aan de start is verschenen. Wie deze afstand kan kloppen? Wout van Aert en Remco Evenepoel zijn de geknipte mannen. Maar zo’n voorbereiding is bijna onmogelijk om in te plannen in hun drukke kalender.” Dowsett is het niet helemaal eens met zijn Belgische collega.

“De ervaring in het baanwielrennen heeft een grote invloed”

“Ik ga nu heel België van streek maken, maar ik kan moeilijk inzien wie het kan verbreken. De ervaring in het baanwielrennen heeft een grote invloed. Wout van Aert en Remco Evenepoel hebben geen ervaring op de piste. Ook al horen ze bij sterkste tijdrijders van het moment, toch zal dat bepalend zijn aan de finish. Mocht Remco zich gaan toeleggen op het baanwielrennen, zou het in de toekomst misschien kunnen door zijn natuurlijke aerodynamica. Al is dat slechts speculatie.”