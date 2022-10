Campenaerts over uurrecord Ganna: “Fenomenaal snel, maar val er niet van achterover”

Filippo Ganna slaagde er gisteren in het Zwitserse Grenchen in om een nieuw werelduurrecord te vestigen. De Italiaanse tempobeul legde in één uur 56,792 kilometer af en verbrak het voormalige record van Daniel Bigham met groot verschil. Ex-recordhouder Victor Campenaerts strooit met lof, maar plaatst een kanttekening. “Ik denk niet dat hij met een optimale conditie aan de start is verschenen.”

Campenaerts, die in 2019 zelf naar een werelduurrecord reed (55,089 kilometer in één uur) in het Mexicaanse Aguascalientes, denkt dat er nog veel meer in het vat zit bij Ganna. “Het is fenomenaal snel, maar ik val niet achterover van deze afstand”, vertelde de Belg in gesprek met Radio 1. “Ik wil geen glans van zijn prestatie halen, maar ik denk niet dat hij met een optimale conditie aan de start is verschenen in Zwitserland.”

“Als hij zijn vormpeil van 2020 terug te pakken heeft, zal hij een nog straffere prestatie neerzetten. Wie deze afstand kan kloppen? Wout van Aert en Remco Evenepoel zijn de geknipte mannen. Maar zo’n voorbereiding is bijna onmogelijk om in te plannen in hun drukke kalender.”

Strategie

Ganna begon nog voorzichtig aan zijn uurrecordpoging, maar dit bleek een bewuste strategie. “De voorzichtige start van Ganna is gespiegeld aan de tactiek van zijn trainer – de vorige recordhouder – Dan Bigham. Daar zit wetenschap achter. De versnelling naar je topsnelheid is heel lastig. Ganna heeft dat zo stelselmatig mogelijk gedaan. Hij schreef uiteindelijk het record op zijn naam, dus is dat de beste tactiek gebleken”, schetst Campenaerts.

“Iedereen heeft grenzen, maar Ganna heeft nog maar eens bewezen dat die van hem zeer ver liggen. 56,792 kilometer om exact te zijn. Als hij zijn versnelling tot op het einde zou doorgezet hebben, was hij ook over de grens van de 57 kilometer gegaan.”