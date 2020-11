Dorogoni klopt Boros in vijfde manche Toi Toi Cup, Van der Meer vijfde

Italiaans kampioen Jakob Dorogoni heeft verrassend de Toi Toi Cup-veldrit in Jičín gewonnen. Hij wist in de sprint om de overwinning thuisrijder Michael Boros te verslaan.

Boros was de grote favoriet, zeker na zijn overwinning vorige week in Rýmařov. Maar hij werd geklopt door Dorogoni, voor wie het zijn eerste veldrit van het seizoen was sinds het EK in Rosmalen begin deze maand.

De derde plaats in Jičín was voor de Tsjech Jakub Riman. De vijfde plaats was voor de Nederlander Gosse van der Meer.

Bij de vrouwen ging de overwinning in de vijfde manche van de Toi Toi Cup naar de Belgische Joyce Vanderbeken. Voor haar was het de eerste zege van het seizoen.