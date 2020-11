Dopingzaak tegen dokter Schmidt met ruim halfjaar verlengd

Een uitspraak in de rechtszaak tegen de Duitse sportarts Mark Schmidt laat voorlopig nog op zich wachten. Oorspronkelijk zou maandag 21 december de laatste hoorzitting plaatsvinden, maar de rechtbank van München heeft nog tot zeker medio juni nodig.

De zaak tegen dokter Schmidt, die als de sleutelfiguur wordt gezien in de dopingaffaire Operation Aderlass, liep in oktober al vertraging op, nadat drie verdachten en een advocaat in quarantaine moesten als gevolg van besmettingen door het coronavirus. Daardoor moesten drie hoorzittingen worden geschrapt.

Eind september bekende Schmidt sinds 2012 sporters van doping te hebben voorzien. Het ging met name om wintersporters en wielrenners. De Duitse arts gaf aan nooit uit te zijn geweest op persoonlijk gewin. Schmidt benadrukte bovendien dat hij nooit de gezondheid van de betreffende atleten in gevaar heeft gebracht.