Omstreden arts Schmidt bekent wielrenners van doping te hebben voorzien dinsdag 29 september 2020 om 14:29

De Duitse sportarts Mark Schmidt heeft voor een rechtbank in München bekend sinds 2012 sporters van doping te hebben voorzien. Het ging met name om wintersporters en wielrenners, zo vertelde de advocaat van Schmidt.

De Duitse arts gaf aan nooit uit te zijn geweest op persoonlijk gewin. Schmidt benadrukt bovendien dat hij nooit de gezondheid van de betreffende atleten in gevaar heeft gebracht. De Duitser wordt gezien als de sleutelfiguur in de dopingzaak Operation Aderlass, waarbij ook verschillende wielrenners betrokken waren.

De zaak

Operation Aderlass gaat over de activiteiten van Schmidt, die een verleden heeft als ploegarts bij Gerolsteiner. Hij wordt beschuldigd van het toedienen van bloeddoping. Naast wielrenners zijn er ook onder meer langlaufers betrokken. Dit voorjaar gaf de Duitse ex-prof Danilo Hondo toe dat hij klant was van de dopingdokter.

Ook Kristijan Durasek, Kristijan Koren, Borut Bozic, Alessandro Petacchi, Stefan Denifl en Georg Preidler kwamen naar voren in de dopingzaak. Begin september werd duidelijk dat onderzoekers van Operation Aderlass informatie in handen hebben over een nieuw dopingmiddel: H7379 Hemoglobin Human.

Nieuw dopingmiddel

In augustus pakte de Duits-Oostenrijkse recherche, die Operation Aderlass uitpluist, een Kroatische leverancier van Mark Schmidt op. Via de aangehouden dealer ontdekten de onderzoekers dat Schmidt met het middel H7379 Hemoglobin Human heeft gewerkt en dat nog andere renners dit product gebruikten.

Het onderzoeksteam van Operation Aderlass heeft nu informatie dat renners in 2016 en 2017 zich bedienden met het nieuwe dopingmiddel. Via ondervragingen kwam het team namen van renners op het spoor, die mogelijk het product hebben gebruikt. Net als de naam van het nieuwe middel zijn ook de namen van de renners doorgegeven aan wielerbond UCI en de Cycling Anti-Doping Foundation (CADF), waarmee de UCI samenwerkt.