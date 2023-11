woensdag 29 november 2023 om 19:16

Dopingautoriteit waarschuwt sporters voor toevoeging tramadol op dopinglijst

De Nederlandse Dopingautoriteit heeft alle sporters nogmaals gewaarschuwd dat vanaf 1 januari 2024 tramadol definitief op de dopinglijst staat. In het wielrennen was de pijnstiller al sinds 1 maart 2019 verboden, maar vanaf het nieuwe jaar zet wereld-antidopingagentschap WADA het middel ook op de verboden lijst.

Het nieuws dat tramadol op de dopinglijst komt, werd in september 2022 al gecommuniceerd. Daarbij werd gekozen voor een jaar vertraging. “Dat moet zorgen voor een extra jaar voor brede communicatie en voorlichting. Op die manier kan er beter begrepen worden waarom het gebruik van tramadol in competitie wordt verboden”, schreef het WADA destijds.

Nu trekt ook de Dopingautoriteit van Nederland nog eens aan de bel. “Het is belangrijk dat iedere sporter die tramadol gebruikt, tijdig op de hoogte wordt gesteld van deze wijziging. We verzoeken dan ook dit bericht breed te verspreiden binnen de sport”, staat in een bericht op de website. “Sporters die tramadol gebruiken, dienen een dispensatie aan te vragen.”

Het gebruik van tramadol wordt in alle sporten verboden binnen wedstrijdverband. Gebruik ervan kan leiden tot fysieke afhankelijkheid, verslaving en overdosering. “Bovendien is gebleken dat tramadol de sportprestaties kan verbeteren”, schrijft de Dopingautoriteit. “Buiten wedstrijdverband wordt er niet op tramadol gecontroleerd. Echter heeft WADA een detectietijd van 24 uur bepaald. Hierdoor kan het gebruik buiten wedstrijdverband alsnog leiden tot een positieve test binnen wedstrijdverband.”

Volgens het WADA werd het middel de laatste jaren vooral gebruikt in het wielrennen, rugby en voetbal. Daarom werd tramadol per 1 maart 2019 al verboden door wielerunie UCI. De meest bekende renner die betrapt werd op gebruik van tramadol was Nairo Quintana, die daardoor geschrapt werd uit de uitslag van de Tour de France 2022 en vervolgens lange tijd zonder ploeg zat.