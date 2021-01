Dopingarts Mark Schmidt krijgt bijna vijf jaar cel

Mark Schmidt, de spil in dopingzaak Operation Aderlass, is vrijdag door de rechtbank van München veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 10 maanden vanwege het toedienen van doping aan tientallen sporters. Hij mag ook drie jaar het beroep van arts niet uitoefenen.

De openbaar aanklager had een gevangenisstraf van vijf jaar en zes maanden en een beroepsverbod van vijf jaar geëist. Schmidt, die eerder ploegdokter was van onder andere Gerolsteiner, werd ervan verdacht tussen 2011 en 2019 atleten van bloeddoping te hebben voorzien. Schmidt bediende met name langlaufers en profrenners van doping.

De zaak kwam begin 2019 aan het licht door een verklaring van langlaufer Johannes Dürr en een inval in de woonplaats van Schmidt, Erfurt. Sindsdien zat de arts in hechtenis. Meer dan honderd strafrechtelijk relevante zaken werden door justitie vastgesteld. Ook zou Schmidt zich schuldig hebben gemaakt aan lichamelijk letsel door een mountainbiker een nog niet getest middel toe te dienen.

Stefan Denifl

Eerder deze week werd oud-profwielrenner Stefan Denifl al veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan zestien maanden voorwaardelijk. De Oostenrijker maakte deel uit van Operation Aderlass en bevestigde begin vorig jaar dat hij tijdens zijn actieve loopbaan bloeddoping heeft gebruikt.

Denifl moest voor de rechter verschijnen omdat hij was aangeklaagd voor dopinggebruik en commerciële sportfraude. De UCI besloot hem eerder al voor vier jaar te schorsen vanwege zijn betrokkenheid bij Operation Aderlass.