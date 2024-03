woensdag 13 maart 2024 om 17:41

Dominante zege voor Tim Merlier in Nokere: “Was toch even aangedaan na die valpartij”

Video Tim Merlier knalde naar drie op drie in Nokere Koerse. De sprinter van Soudal Quick-Step reed zo naar zijn zesde overwinning van het seizoen. “Ik zag een gat en dan had ik meteen veel voorsprong”, aldus Merlier in het flashinterview.

“Er was weinig organisatie naar het einde toe. Er waren veel aanvalspogingen, zoals we voorspeld hadden. Uiteindelijk was ik wel verrast dat we nog met zo’n grote groep gingen sprinten. Ik kwam weer in positie door het goede werk van de ploeg. Maar daarna deed Pascal Ackermann een manoeuvre waardoor ik in mijn eigen trein vloog. Jonas Rickaert, mijn eigen lead-out, kwam dan ten val. Het was een zware crash.”

“Ik was toch even aangedaan van het moment”, ging Merlier verder. “Mijn ketting lag er ook af, dus dat was toch even paniek. Gelukkig kwam hij er terug op en kon ik in de slipstream mijn sprint beginnen. Bert Van Lerberghe (zijn lead-out, red.) ging naar links en daardoor kwam er een gat. Ik dook erin en had meteen veel voorsprong. Het is mooi om zo dichtbij huis voor de derde keer op een rij te kunnen winnen.”