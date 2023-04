Domenico Pozzovivo realistisch in aanloop naar Giro: “Top-10 zou geweldig resultaat zijn”

Interview

Aan het begin van 2023 had de 40-jarige Domenico Pozzovivo nog geen ploeg, maar sinds begin maart koerst hij in het tenue van Israel-Premier Tech. Namens die ploeg mikt de kleine Italiaan in mei op een goed klassement in de Giro d’Italia. “Het doel is om te gaan voor een top-10”, vertelt hij aan WielerFlits.

De eerste twee maanden van dit jaar moest Pozzovivo zelf zijn boontjes doppen. Zijn contract bij Intermarché-Wanty-Gobert liep af en de Belgische formatie kon hem geen verbeterde verbintenis aanbieden. Al snel kwam Israel-Premier Tech in beeld, maar de papieren waren niet op tijd rond om in Tirreno-Adriatico te debuteren.

“Die periode was moeilijk”, erkent Pozzovivo. “Vooral toen het seizoen al begonnen was. Ik moest toen wel gemotiveerd zien te blijven. Maar uiteindelijk ben ik bij een goede ploeg als Israel-Premier Tech aangesloten. Ik ben heel blij dat ik kan koersen in deze zware periode.”

Koersen zonder stress

Zijn debuut volgde uiteindelijk eind maart in de Wielerweek van Coppi en Bartali. Daar werd hij gelijk zesde in het klassement, nadat hij in de derde rit tweede werd achter (de latere voorjaarsrevelatie) Ben Healy. “Het was heel belangrijk om meteen weer te koersen en om zo snel mogelijk competitief te zijn. Dat was voor mij de perfecte start van het seizoen”, blikt Pozzovivo terug.

“De Giro is heel belangrijk voor mij, vooral omdat ik nog niet zo heel veel wedstrijden gereden heb dit jaar. Daarom was de Tour of the Alps een belangrijke stap voor mij richting de Giro, ook al had ik daar niet mijn beste dagen”, doelt hij op zijn 21e plaats in de eindstand.

Vertrouwen heeft Pozzovivo er wel opgedaan. “Het was goed om echt wat diepe inspanningen te leveren en om te kijken hoe mijn conditie ervoor staat. Ik wilde er ook wedstrijdritme opdoen, en dan vooral de versnellingen die je alleen in koersen hebt en niet tijdens trainingen. Dan kan je ook echt in een peloton rijden zonder stress”, legt hij uit.

‘Dit zou mijn laatste Giro kunnen worden’

De meteoroloog is realistisch als het gaat om de Giro d’Italia. Als de namen van Primož Roglič en Remco Evenepoel vallen, krabbelt hij terug. “Voor mij liggen de doelen elders. Ik strijd niet mee om de Giro te winnen”, weet hij. “Het doel is om te gaan voor een top-10. Dat zou voor mij een geweldig resultaat zijn, als je kijkt naar mijn voorbereiding en mijn leeftijd.”

Want met zijn 40 jaar gaat Pozzovivo waarschijnlijk veruit de oudste renner zijn op de startlijst van de Giro. “Ik heb daar zelf geen boodschap aan. Ik probeer van elk moment op de fiets te genieten. Mijn trainingen doe ik nog met plezier, en in wedstrijden kan ik laten zien dat ik nog steeds goed in vorm ben. Of dit mijn laatste Giro wordt? Dat zou kunnen, maar ik ga pas na de Giro een beslissing nemen daarover.”

