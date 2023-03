Domenico Pozzovivo (40) zet carrière voort bij Israel-Premier Tech

Het is definitief: Domenico Pozzovivo komt de rest van het seizoen uit voor Israel-Premier Tech. Het Israëlische ProTeam was de laatste dagen nog druk bezig om het bureaucratische proces met de UCI af te ronden, maar dat is nu afgerond. Pozzovivo staat inmiddels namelijk ingeschreven op de site van de Internationale Wielerunie.

De officiële aankondiging van Pozzovivo als aanwinst van Israel-Premier Tech wordt een van de komende dagen verwacht. Het is op dit moment dus nog niet bekend voor hoelang de Italiaan getekend heeft. Ook is nog niet duidelijk in welke wedstrijd hij zijn debuut zal maken voor zijn nieuwe werkgever. Pozzovivo sprak eerder zijn hoop uit in Tirreno-Adriatico te kunnen koersen namens Israel-Premier Tech, maar die wedstrijd is inmiddels al begonnen. Hij zal dus nog even wat meer geduld moeten hebben.

Pozzovivo zat sinds 1 januari zonder ploeg, nadat hij niet akkoord ging met een contractvoorstel van Intermarché-Circus-Wanty om daar bij te tekenen. Daarop besloot de 40-jarige klimmer om zich middels een hoogtestage voor te bereiden op het seizoen, mocht er zich een kans voordoen bij een profploeg. Die kans dient zich nu dus aan bij Israel-Premier Tech.

Lees meer: Pozzovivo in de wachtkamer: deal met Israel-Premier Tech nog niet helemaal rond