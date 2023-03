Pozzovivo in de wachtkamer: deal met Israel-Premier Tech nog niet helemaal rond

Domenico Pozzovivo hoopte deze week eigenlijk al Tirreno-Adriatico te rijden namens Israel-Premier Tech, maar de 40-jarige Italiaan zal nog even geduld moeten hebben. De reden? Zijn aanstaande werkgever is nog altijd bezig om het bureaucratische proces met de UCI af te ronden.

Pozzovivo was vorige week nog zeer optimistisch over een seizoensdebuut in Tirreno-Adriatico, maar de UCI moet Pozzovivo nog definitief registreren als nieuwe renner van Israel-Premier Tech. Het is nog onduidelijk wanneer de Italiaan wél weer een rugnummer kan opspelden, en zijn debuut kan maken voor de Israëlische formatie.

De ervaren klimmer zit sinds 1 januari zonder ploeg, nadat hij niet akkoord ging met een contractvoorstel van Intermarché-Circus-Wanty om daar bij te tekenen. Daarop besloot de Italiaan om zich op de Teide voor te bereiden op het seizoen, mocht er zich een kans voordoen bij een profploeg. Die kans dient zich nu dus aan bij Israel-Premier Tech.

“Het zal niet heel makkelijk zijn, omdat ik nog nooit gereden heb op het materiaal van de ploeg”, gaf de toekomstig ploeggenoot van Chris Froome, Jakob Fuglsang en Sep Vanmarcke eerder al aan. “Maar ik wil zo graag terug het peloton in dat ik overal klaar voor ben.”