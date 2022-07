Merijn Zeeman vindt geen woorden: “Hier hebben we jaren naartoe gewerkt”

Immense vreugde bij Team Jumbo-Visma na de tijdrit in Rocamadour, met naast geel, groen en de bollen nu ook nog eens een een-tweetje in de tijdrit. Sportief manager Merijn Zeeman vond er zowaar geen woorden voor. “Dit is bizar, bizar, bizar.”

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Bestel nu jouw exemplaar

“Ik moet er nog even van bekomen”, aldus Zeeman in een eerste reactie. “Dit was onze droom. Ik heb nooit gedacht dat ik voor een team zou werken dat de Tour de France zou winnen. Hier hebben we jaren naartoe gewerkt. Ik heb er geen woorden voor.”

“Bizar, bizar, bizar”, ging hij emotioneel verder. “We hebben gewoon de Tour gewonnen, man. Fantastisch, met zo’n goede ploeg, zoveel goede mensen. Jaren aan gewerkt en geboetseerd en nu is het gelukt.”

Trauma

“Ja, natuurlijk zat twee jaar geleden (het verlies van Roglic op de Planche des Belles Filles, red) nog in mijn hoofd. De spanning was ondraaglijk maar we zijn toch zoveel mogelijk ontspannen gebleven. Het trauma van twee jaar geleden is nu weg. Dit was een levensdoel en dat is nu gelukt.”

“Ik heb ontzettend veel bewondering voor die jongens die onder zulke grote druk presteren en dan nog grapjes maken tussendoor. Dat kunnen alleen de allerbeste atleten van de wereld.”