Dolblije Bryan Coquard: “Ik besef nu hoe belangrijk de Tour is” dinsdag 7 januari 2020 om 17:17

Bryan Coquard kan opgelucht ademhalen, nu zijn ploeg B&B Hotels-Vital Concept eindelijk een wildcard heeft ontvangen voor de Tour de France. De 27-jarige spurter heeft de afgelopen jaren knarsetandend moeten aanzien hoe andere ploegen een wildcard kregen voor de Franse ronde. “En dan besef je pas hoe belangrijk de Tour is.”

Tourorganisator ASO heeft vandaag onthuld welke ploegen aan de start zullen staan van de aankomende Ronde van Frankrijk. Naast de negentien WorldTour-teams – die automatisch zijn verzekerd van startrecht in de Tour – zijn ook B&B Hotels-Vital Concept, Total Direct Energie en Arkéa-Samsic deze zomer van de partij.

Dit betekent dat Franse publiekslievelingen als Coquard, Pierre Rolland en Arthur Vichot eindelijk weer mogen dromen van Tourdeelname. “Dit is echt het beste nieuws van 2020!”, zo vertelt Coquard in een perscommuniqué. “Ik heb de Tour de afgelopen drie seizoenen gemist, waardoor je je gaat realiseren hoe belangrijk die wedstrijd is.”

“Het gaat echter niet alleen om deelnemen, ik wil graag een etappe winnen”, legt Coquard de lat hoog. “Het zou de grootste overwinning uit mijn carrière zijn, nog mooier dan mijn zilveren medaille tijdens de Olympische Spelen van Londen. De aalvlugge Fransman won afgelopen seizoen acht koersen, waaronder de Grand Prix Cerami.

Teambaas Pineau: “Een enorme eer”

Jérôme Pineau kwam in juli 2017 met het idee om een nieuwe Franse ProContinentale ploeg uit de grond te stampen: het betekende de geboorte van Vital Concept-B&B Hotels. De oud-renner kreeg aanvankelijk enkele tegenvallers te verwerken, maar is nu wél zeker van een uitnodiging voor de grootste wielerwedstrijd van het jaar.

“Dit is echt fantastisch nieuws voor alle mensen die betrokken zijn bij de ploeg. Het is een enorme eer om te worden uitgenodigd voor de Tour de France, het vlaggenschip van het internationale wielrennen. Het doel is om etappes te winnen”, zo stelt Pineau.