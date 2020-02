Dokter Ferrari noemt dopingverhaal Astana een hoax maandag 3 februari 2020 om 14:33

Dokter Michele Ferrari heeft gereageerd op het verhaal dat Jakob Fuglsang tot zijn dopingprogramma zou behoren. In een geheim rapport worden ook Alexey Lutsenko en Astana gelinkt aan de dopingarts, die levenslang geschorst is. “Ik ben helaas gedwongen om de nieuwste media-hoax, die om mij draait, te ontkennen”, zegt Ferrari.

Het statement van de Italiaanse dokter staat op de site 53×12.com, waarop hij tips over onder meer coaching, training en voeding geeft. “Ik heb de laatste tien jaar geen enkele relatie gehad met renners van Astana”, begint hij zijn opsomming. “Ik ben al minstens twaalf jaar niet naar Monaco of Nice geweest. Ik heb nog nooit in mijn leven op een scooter of motor gereden, laat staan dat ik een wielrenner gangmaak.”

Ook ontkent Ferrari dat hij vorig jaar een bezoek heeft gebracht aan de Ronde van Catalonië. “Ik ben sinds 1994 niet fysiek aanwezig geweest bij een koers”, aldus Ferrari. “Het geheime ‘rapport’ is gebaseerd op valse berichten van waarschijnlijke belanghebbenden.”

Daarnaast weerspreekt de dokter dat hij een uitvalsbasis heeft in het Zwitserse Lugano (“Ik ben daar nog nooit geweest”). Ferrari eindigt met de ontkenning dat hij nooit veroordeeld is voor het werken met doping.

Astana ontkent samenwerking

Al deze aantijgingen staan in een verhaal van Deense en Noorse media, na inzage in een geheim rapport dat anti-dopingorganisatie CADF zou hebben opgesteld. Ferrari zou nog altijd actief contact hebben met wielrenners, voornamelijk van Astana. De Kazachstaanse ploeg ontkent samen te werken met Ferrari, en ook mogen renners geen contact hebben met artsen van buitenaf.