Astana in statement: “Geen samenwerking met dokter Ferrari” maandag 3 februari 2020 om 13:18

Astana werkt niet samen met verdachte artsen, zoals de geschorste dopingdokter Michele Ferrari. Ook mogen renners geen artsen van buitenaf raadplegen. Dat meldt het het team vanmiddag in een statement.

Deense en Noorse media meldden gisteren op basis van een geheim rapport van antidopingbond CADF dat Astana-renners Jakob Fuglsang en Alexey Lutsenko worden gelinkt aan de geschorste dopingdokter Michele Ferrari. In dat rapport staat dat Ferrari, ondanks zijn levenslange schorsing, nog actief contact heeft met renners.

In het statement schrijft Astana dat het kennis heeft genomen van het nieuwsbericht van de Deense en Noorse media ‘met betrekking tot het bestaan van een vermeend vertrouwelijk rapport van het CADF dat vermoedt dat sommige renners van het team in contact zijn geweest met dokter Michele Ferrari’. De ploeg benadrukt dat het zich inzet voor de strijd tegen doping in de sport.

“Het team eist van al haar renners dat zij te allen tijde voldoen aan alle verplichtingen aangaande de antidopingregels, waaronder het verbod om geassocieerd te worden met verboden personen of artsen”, schrijft Astana. “Het team werkt niet samen met verdachte artsen, zoals dokter Ferrari. De renners zijn niet gemachtigd om artsen van buiten het team te raadplegen om enige activiteit uit te voeren of een dieet of behandeling voor te schrijven met betrekking tot hun prestaties.”

Licentie

De ploeg wijst erop dat haar licentie is vernieuwd voor het jaar 2020. “Daarmee wordt bevestigd dat het team volledig voldoet aan al haar verplichtingen, inclusief op het gebied van bestrijding van dopinggebruik in de wielersport. Het team heeft contact met de UCI en het CADF om meer te weten te komen en zal meewerken aan elke zaak die door het CADF of de UCI kan worden geopend.”

Tot slot meldt de ploeg dat er vooralsnog geen stappen zijn ondernomen tegen renners die bij het team zijn aangesloten. “Astana vertrouwt erop dat als het CADF enig bewijs had van wangedrag van welke renner dan ook, er onmiddellijk een tuchtzaak zou zijn gestart in overeenstemming met de antidopingregels en de Wereldantidopingcode.”