Dokter Belgische wielerbond waarschuwt voor hartklachten na coronabesmetting

De Belgische bondsdokter, Kris Van der Mieren, raadt wielrenners die een coronabesmetting hebben opgelopen aan zich te laten testen door een sportarts. “Corona is helemaal nog niet van de baan”, stelt hij in gesprek met Sporza. De arts wijst vooral op de gevaren van het virus voor het hart.

“Er is al heel wat wetenschappelijk materiaal over de invloed van corona. Vooral duursporters lopen gevaar op complicaties aan hun hartspier (myocarditis) of hartzakje (pericarditis)”, begint Van der Mieren. “Er is zowel op korte als lange termijn gevaar. Als daar een ontsteking zit, kun je hartritmestoornissen krijgen of zelfs hartfalen. Op lange termijn kan er littekenweefsel ontstaan, waardoor je opnieuw hartritmestoornissen of hartfalen kunt krijgen.”

Onderzoek bij een sportarts

Onlangs werd bekend dat Tim Declercq vanwege een ontsteking in zijn hartzakje niet meer in actie komt dit voorjaar. Volgens Van der Mieren is er geen een-op-een verband tussen zo’n ontsteking en het coronavirus, maar is het niet onaannemelijk dat de twee zaken met elkaar te maken hebben. “Corona is typisch een virus dat een voorkeur heeft voor hartspierweefsel”, legt de dokter is.

Van der Mieren raadt profrenners dan ook aan om na een coronabesmetting een onderzoek te doen bij een sportarts. Daarnaast moet rust in acht genomen worden. De periode daarvan “verschilt van situatie tot situatie”. De ernst van de infectie kan namelijk verschillen, volgens Van der Mieren. “Grosso modo mag je enkele weken niet intensief sporten.”

Sander Armée

Bij Cofidis houden ze zich alvast aan het advies om zich te laten controleren, volgens Sander Armée. De Belg liep recentelijk ook corona op en wordt volgende week door zijn team getest. “Volgende week laat ik een controle van het hart uitvoeren. Team Cofidis doet dat – preventief – bij alle renners na een coronabesmetting. Pas als dat resultaat bekend én goed is, mag ik opnieuw voluit trainen”, aldus Armée in gesprek met WielerFlits.