Sander Armée past voor Gran Camiño na coronabesmetting

Het coronavirus blijft het peloton teisteren. Volgend slachtoffer is Sander Armée. De 36-jarige Belg van Team Cofidis testte positief na de Ronde van Oman en moet passen voor de nieuwe Spaanse rittenkoers Gran Camiño. “Voor ik weer voluit kan trainen, volgt eerst een controle van het hart. Bij Cofidis moét dat.”

Eerder deze week las u nog het interview met Armée na zijn voortreffelijke Ronde van Oman. De vierdaagse Gran Camiño was de volgende wedstrijd op zijn programma, maar de Vlaamse-Brabander is dus niet afgereisd naar Galicië. “Na mijn terugkeer uit Oman testte ik positief op corona”, vertelt Armée ons. “Al had ik totaal geen symptomen.”

Armée bleef een paar dagen van de fiets en houdt het ook deze week nog rustig. “Volgende week laat ik een controle van het hart uitvoeren. Team Cofidis doet dat – preventief – bij alle renners na een coronabesmetting. Pas als dat resultaat bekend én goed is, mag ik opnieuw voluit trainen.”

Pas dan wordt ook bekeken wanneer Armée opnieuw in competitie komt. Oorspronkelijk stond na San Camiño de GP Monseré op zijn programma, de tweede manche van de Exterioo Cycling Cup.