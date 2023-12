woensdag 20 december 2023 om 11:41

Dokkeren over de keien: Wout van Aert verkent nu al kasseien van Parijs-Roubaix

Wout van Aert steekt het niet onder stoelen of banken: de renner van Jumbo-Visma hoopt volgend jaar eindelijk te scoren in de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix. Van Aert laat niets aan het toeval over en dus besloot hij vandaag – met zijn ploegmaats – de kasseien van Parijs-Roubaix te verkennen.

De 29-jarige Belg werd door Het Laatste Nieuws gespot in het Bos van Wallers, een van de belangrijkste stroken in de ‘Hel van het Noorden’. Ook werd onderweg het materiaal uitvoerig getest. Eerder dit jaar liet zijn materiaal hem nog in de steek tijdens de finale van de 120ste editie van Parijs-Roubaix.

Door een lekke band op Carrefour de l’Arbre zag Van Aert een mogelijke overwinning in Parijs-Roubaix in rook opgaan. De Belg was vlak daarvoor nog in de aanval gegaan op de laatste cruciale kasseistrook, maar bij het afdraaien van Carrefour de l’Arbre moest de kopman van Jumbo-Visma van de fiets. Hij zag daardoor Mathieu van der Poel wegrijden en zegevieren op de wielerbaan. Van Aert moest zelf genoegen nemen met een derde plaats.

Eerste verkenningen

Het duurt nog wel even tot de voorjaarsklassiekers, maar de voorjaarskern van Jumbo-Visma is er al vroeg bij voor 2024. Van Aert en zijn kompanen verkenden eerder ook al Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Maar waarom zo vroeg? “We maken van de gelegenheid gebruik om spelenderwijs het geheugen al een beetje op te frissen”, gaf ploegleider Maarten Wynants tekst en uitleg in Het Nieuwsblad.

“Dit is voor ons vooral een kans om in een gelaten sfeer en met nul komma nul druk eens over het parcours van de Ronde te rijden. Gaat dit straks het verschil maken? Wellicht niet, maar het zal ook nooit een nadeel zijn. Iedereen is uiterst ontspannen en we hadden dan ook nog eens het geluk om op de twee enige droge dagen van november te botsen.”