dinsdag 12 maart 2024 om 15:12

Doet Mathieu van der Poel zaterdag meteen mee voor zege? “Vrezen niet voor gebrek aan ritme”

We hebben er even op moeten wachten, maar komende zaterdag is het zover: Mathieu van der Poel begint in Milaan-San Remo aan zijn wegcampagne. De wereldkampioen is de uittredende winnaar, maar heeft de Nederlander bij zijn seizoensdebuut ook meteen de benen om zichzelf op te volgen?

Christoph Roodhooft – die samen met zijn broer Philip aan het roer staat van Alpecin-Deceuninck – blikt met Het Nieuwsblad vooruit op de eerste monumentale klassieker van het seizoen. Wat kan de Belg vertellen over kopman Mathieu van der Poel? “Met wat we vandaag weten zijn we tevreden over het vormpeil van Mathieu”, klinkt het. “En dus is het logisch dat we zaterdag met verwachtingen aan de start staan.”

“We vrezen niet voor een gebrek aan competitieritme. Twee jaar geleden begon hij ook aan zijn wegseizoen in Milaan-San Remo en werd hij derde. Nadat hij uit blessure kwam en pas op donderdag werd besloten om hem te laten starten als vervanger van de zieke Gianni Vermeersch.”

Van der Poel reed vorig jaar nog twee wedstrijden in aanloop naar La Primavera, maar dit seizoen heeft hij alleen de nodige trainingskilometers in de benen. “Zou het een verschil gemaakt hebben mocht Mathieu wel de Tirreno gereden hebben? Het zou alvast geen garantie op succes geweest zijn”, is Roodhooft van mening. “Milaan-San Remo is een bijzonder moeilijke wedstrijd om te winnen, ook voor Mathieu van der Poel. Maar dat geldt gelukkig voor iedereen. Dus hebben we een kans.”

Roodhooft blij met aanwezigheid Pogacar

Heel wat ogen zijn gericht op Van der Poel, maar de wereldkampioen zal zaterdag wel moeten afrekenen met Tadej Pogacar. Dat de Sloveen ook dit jaar weer aan de start staat, is volgens Roodhooft alleen maar een voordeel. “Het maakt koersen voor Mathieu alleszins makkelijker. Als renners van dat kaliber alleen in een peloton zitten, dan komt al het gewicht van de wedstrijd bij hen en hun ploeg te liggen.”

“Van zodra er twee of meer echte toppers aan de start staan, wordt er gekoerst en valt de wedstrijd veel makkelijker in een plooi waarin ze de wedstrijd effectief kunnen winnen.”

