Doet Louis Vervaeke morgen een gooi naar het roze? “We sluiten niets uit”

Een ritzege van Merlier zondag, een zesde plaats van Vermeersch maandag en een vierde stek van Vervaeke gisteren. En door het uitvallen van Joe Dombrowski vandaag, staat Vervaeke plots ook 2de in het klassement. Denken ze bij Alpecin-Fenix aan het roze? “Het kan, maar het wordt niet gemakkelijk”, antwoordt ploegleider Bart Leysen.

“Dat is echt een moeilijke vraag”, lacht Leysen. “Het is nu wel zo dat Louis in de eerste heuvelrit een geweldig goede dag had. Vandaag hebben we hem bewust een rustdag toegekend om hem zo goed mogelijk te laten recupereren in functie van morgen, zaterdag en zondag. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Maar veel zal afhangen van hoe gekoerst wordt. Als ik zie hoe hectisch het er vandaag al aan toeging bij de klassementsploegen…”

Colle San Marco

Vervaeke moet uiteraard opnieuw zelf goed zijn en de Colle San Marco (2de categorie) overleven, terwijl er tezelfdertijd moet op gerekend worden dat huidig leider De Marchi die slotklim niet overleeft. “Een ding is een feit, ze gaan Vervaeke niet laten wegrijden in een vroege ontsnapping”, beseft Leysen. “Dus zal hij inderdaad moeten aanklampen bij de toppers.”

“We gaan het er sowieso nog over hebben vanavond. We zitten in de goede flow en het zou natuurlijk een stunt zijn. Maar zeg nooit nooit.” Vandaag miste Tim Merlier de kans op een tweede ritzege nadat zijn ketting afviel bij het inzetten van de sprint.