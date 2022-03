Diverse toppers blikken vooruit op Gent-Wevelgem

Overzicht

De 84e editie van Gent-Wevelgem staat vandaag op het programma. Voor de start van de Vlaamse klassieker werden diverse kanshebbers aan de tand gevoeld. Onder meer Tim Merlier, Mads Pedersen, Fabio Jakobsen en topfavoriet Wout van Aert verschenen voor de camera van Sporza.

Jasper Philipsen & Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

Binnen het kamp van Alpecin-Fenix is het uitkijken naar Jasper Philipsen en Tim Merlier. De Belgische formatie van de gebroeders Roodhooft zal gokken op een sprint met een omvangrijke groep, gezien de snelle benen van Philipsen en Merlier. Eerstgenoemde sukkelde de voorbije weken met ziekte, maar voelt zich alweer een stuk beter. “Ik ben nu een pak beter dan in Milaan-San Remo. Het eerste plan is om te overleven. Als dat lukt, hebben we een volgend plan.”

Philipsen is echter niet van plan om in zijn kaarten te kijken. De 24-jarige renner hoopt allereerst zijn wagonnetje aan te haken op de Vlaamse hellingen. “Gent-Wevelgem is altijd een van de zwaarste wedstrijden. Het is een zware klassieker.”

Ook voor Tim Merlier moet wellicht alles meezitten, maar de 29-jarige Oost-Vlaming heeft de voorbije weken wel voldoende vertrouwen getankt. Merlier won in aanloop naar Gent-Wevelgem namelijk Nokere Koerse en de Minerva Classic Brugge-De Panne. “Er is een plan opgesteld en het is nu zaak om het uit te voeren. Het eerste plan is om de Kemmelberg drie keer te overleven, om daar in de eerste gelederen te zitten.”

“De wind is wel minder hevig en dat maakt de wedstrijd iets eenvoudiger, maar het zal sowieso een zware koers worden.”

Victor Campenaerts (Lotto Soudal)

Lotto Soudal heeft met Arnaud De Lie een talentvolle sprinter aan boord, maar voor de jonge Waal is het de eerste keer dat hij een wedstrijd van het kaliber Gent-Wevelgem zal betwisten. De Belgische formatie kan het met Victor Campenaerts echter ook over een andere, meer aanvallende, boeg gooien. “Al zou het me ook niet verbazen mocht Arnaud straks voor een prijs sprinten. Er staat geen extreme wind, maar in de Moeren is het nooit windstil. Het scheurt er zelfs als er geen wind staat”, aldus Campenaerts.

De hardrijder hoopt zich te revancheren voor zijn mindere optreden in de E3 Saxo Bank Classic. Door materiaalproblemen kwam hij nooit echt in de koers. “Ik hoop iets te laten zien na afgelopen vrijdag. Ik voel me goed.”

Wout van Aert en Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

Alle ogen zijn, zeker na de machtsontplooiing in de E3 Saxo Bank Classic, gericht op de mannen van Jumbo-Visma. Wout van Aert heeft al Omloop Het Nieuwsblad en de E3 op zak en kan vandaag met Gent-Wevelgem opnieuw een grote klassieker toevoegen aan zijn al imposante erelijst. “Of ik de vermoeidheid voel? Toch wel, toen ik opstond. Maar dat is voor de meeste renners het geval. Het is zeker niet makkelijk”, aldus Van Aert voor de start in Ieper.

De Belgische kampioen en titelverdediger hoopt opnieuw op een zware koers. “Ik denk dat we de koers hard moeten maken. Dat is in elk scenario in ons voordeel. Er staat niet superveel wind, maar dat hoeft ook niet om iets te laten gebeuren in de Moeren. We moeten daar aandachtig koersen. Het zal gevaarlijk zijn en veel energie kosten. Gent-Wevelgem is een mooie koers, mede ook omdat hij zo onvoorspelbaar is.”

Tiesj Benoot is misschien wel de aangewezen renner om de koers hard te maken. Dat deed de 28-jarige Belg afgelopen vrijdag ook al in de E3. “Ik stond toen met vraagtekens aan de start en heb me eigenlijk wel verbaasd”, begint hij zijn relaas. “Het is afwachten hoe de wind straks staat. We hebben geen baat bij een makkelijke koers. We hebben de ploeg om de wedstrijd hard te maken”, aldus Benoot, die overigens veel verwacht van Arnaud Démare. “Hij reed zeer indrukwekkend in Milaan-San Remo.”

Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert)

Krijgen we vanmiddag een eerste Eritrese winnaar van Gent-Wevelgem? Biniam Girmay is misschien wel in staat om een stukje wielergeschiedenis te schrijven. De 21-jarige is de nieuwe rijzende ster binnen het wielrennen en timmert de laatste jaren flink aan de weg. Zo werd hij afgelopen vrijdag vijfde in de E3 Saxo Bank Classic, zonder überhaupt het parcours te hebben verkend.

Girmay zou eigenlijk niet aan de start verschijnen van Gent-Wevelgem, maar zijn programma is op het laatste moment gewijzigd. “Ik ben heel erg blij om hier te zijn. We hebben vrijdagnacht besloten om toch deel te nemen. De vorm is goed en ik vind het leuk om te koersen in België. Afgelopen vrijdag in de E3 kreeg ik een goed parcours voorgeschoteld, vandaag is het meer voor de sprinters. Of ik kan meedoen voor de zege? We gaan het zien.”

“We hebben ook nog Alexander Kristoff (in 2019 winnaar van Gent-Wevelgem, red.) in de ploeg. Hij is veel sneller. We zullen tijdens de koers bekijken of ik kan sprinten voor de zege. Als Kristoff er nog bijzit, zal ik de sprint voor hem aantrekken.”

Mads Pedersen en Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

Mads Pedersen kent inmiddels de winnende formule in Gent-Wevelgem. De sterke en snelle Deen was twee jaar geleden de beste in de klassieker en hoopt dit jaar opnieuw als winnaar uit de bus te komen. Afgelopen vrijdag stelde hij nog wel teleur in de E3, maar van enige twijfel is absoluut geen sprake. “Ik was vrijdag gewoon niet goed genoeg. Dat kan gebeuren. Ik had mijn dag niet, maar er zijn geen twijfels. Totaal niet zelfs.”

“Deze koers ligt me ook beter dan de E3. Ik hoop op een sprint met een kleinere groep. Vorig jaar was het door COVID een andere uitgave van Gent-Wevelgem en twee jaar geleden waren de weersomstandigheden een stuk zwaarder. Het is nu totaal anders, al blaast de wind wel harder dan gedacht.”

Jasper Stuyven, een andere belangrijke pion binnen de ploeg van Trek-Segafredo, deed in de E3 wel lang mee om de knikkers. “Ik was ook tevreden met het gevoel. Ik kan het positieve meepakken naar vandaag. Ik heb er wel zin in. Jumbo-Visma steekt er momenteel echt bovenuit, maar dat wil niet zeggen dat ze met zekerheid deze koers gaan winnen. Veel zal afhangen van de andere ploegen.”

“We hebben wel baat bij een iets zwaardere koers. De Moeren zal weer voor nervositeit zorgen, maar de wind blaast op dit moment niet zwaar genoeg. Al weet je het nooit.”

Yves Lampaert en Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl)

Quick-Step Alpha Vinyl was jarenlang de meest dominante ploeg in de voorjaarsklassiekers, maar die eer is nu voorbehouden aan Jumbo-Visma. De Belgische sterrenformatie staat echter wel met een sterke ploeg aan de start, met onder meer Kasper Asgreen, Florian Sénéchal, Yves Lampaert en Fabio Jakobsen. Lampaert is weer terug, nadat hij de voorbije wedstrijden moest missen vanwege een bijholteontsteking.

“Ik sta met een bang hartje aan de start, maar ben blij dat ik er terug bij ben. We moeten er vandaag voor zorgen dat we niet in een verdedigende positie terechtkomen. Het doel is om de vlucht te controleren en kijken waar Fabio zit in de heuvelzone. Afhankelijk van zijn positie, bepalen we onze koers. Het vertrouwen is redelijk groot. De wind zal niet bepalend zijn en de kans is groot dat we met een grote groep naar de meet gaan.”

En dan is het uitkijken naar Fabio Jakobsen, op papier misschien wel de snelste renner in dit peloton. “Ik ben plan-A als het op sprinten aankomt. Het is echter eerst zaak om niet achter de feiten en Jumbo-Visma aan te rijden. Het is belangrijk om mee de koers te maken. Bergop hoor ik niet bij de beste 25 renners, maar ik zit wel in de groep daarachter. Met wind tegen kan er een grote groep terugkeren richting de finish.”

“Als ik er dan nog bij ben, is de kans op winst groter. Maar we hebben ook een sterke Asgreen gezien en we hebben ook een goede Sénéchal in de ploeg. Die willen we wel graag de strijd zien aangaan met Wout van Aert en Christophe Laporte.”