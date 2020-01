Christoph Roodhooft: “Zou Van der Poel wel eens willen zien in de Waalse Pijl” woensdag 1 januari 2020 om 15:04

Mathieu van der Poel voegt dit jaar de Waalse Pijl mogelijk toe aan zijn wedstrijdprogramma. Dat vertelde teammanager Christoph Roodhooft van Alpecin-Fenix aan Sporza.

“Ik zou hem daar wel eens willen zien. Dat moet een koers zijn die bij hem past. Een sprint tegen Alaphilippe op de Muur van Hoei, dat willen de mensen graag zien,” vertelde hij voorafgaand aan de GP Sven Nys.

Ook Van der Poel ziet een deelname aan de Ardennenklassieker wel zitten. “Als het dan nog niet op is, zou ik die er graag bij nemen”, bekende de hoofdpersoon zelf. Hij acht zich niet bij voorbaat kansloos tegen puncheurs als Alaphilippe en Valverde. “Dat zullen we dan wel zien. Het zal wel op het randje zijn. Normaal gesproken is het iets te moeilijk, maar je kunt het maar proberen.”