Dit is het parcours van het EK wielrennen 2020 in Plouay donderdag 16 juli 2020 om 12:59

Europese wielerbond UEC heeft de parcoursen bekendgemaakt van het EK wielrennen in Plouay. De wegwedstrijden worden verreden op een heuvelachtig parcours van 13,7 kilometer, met daarin een viertal beklimmingen die goed zijn voor 195 hoogtemeters per ronde. De elite-mannen rijden dit circuit dertien keer, de elite-vrouwen acht keer.

De Ty Marrec-klim, die vaste kost is in de GP Plouay (tegenwoordig Bretagne Classic), wordt gemeden tijdens het Europees kampioenschap. Kort na de start is de Côte du Moulin de eerste klim van de dag, gevolgd door de Côte du Bois de Kerlucas. Halverwege de ronde volgen dan nog de Côte de Kervréhan en de Côte de Kercoulan. Beide heuvels liggen op 152 meter boven zeeniveau, het hoogste punt van dit EK.

Dertien keer bij de mannen

Ook in de laatste vijf kilometer moet nog flink geklommen worden, al is de finish in Plouay vlak. Zoals gezegd, werken de mannen dit rondje dertien af (177,4 km) en de beloften mannen tien keer (136,5 km). De elite-vrouwen en de junior-mannen rijden acht keer (109,2 km) over het circuit, de beloften vrouwen zes keer (81,9 km) en de junior-vrouwen vijf keer (68,2 km). Tijdens de Mixed Relay-ploegentijdrit rijden de mannen twee rondes en de vrouwen twee rondes.

De wegwedstrijden staan van 25-28 augustus op het programma in Bretagne.

Tijdrit

Het EK tijdrijden – voor alle categorieën – is op maandag 24 augustus ingepland en kent een langere ronde, namelijk van 25,6 kilometer. Het is een parcours dat door de renners en rensters in alle categorieën afgelegd wordt.

De start- en finishlocatie zijn op hetzelfde punt als de wegwedstrijd, maar het circuit trekt verder noordwaarts. Waar de wegritten ter hoogte van Kervréhan afslaan, gaat het tijdens de tijdritten door tot Kernascléden. Daar maakt het parcours een draai en zo keren de renners over een golvend terrein terug naar Plouay.