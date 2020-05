Dit is de nieuwe ProSeries-kalender dinsdag 19 mei 2020 om 18:09

De UCI publiceerde eerder deze maand al de herziene WorldTour-kalender, maar de internationale wielerunie heeft vandaag de volledige wedstrijdkalender uit de doeken gedaan. Dit betekent dat organisatoren van ProSeries- en dameswedstrijden eveneens zekerheid hebben over een plek op de kalender.

De eerste wedstrijd uit de ProSeries zal worden georganiseerd op Chinees grondgebied. De Tour of Qinghai Lake begint namelijk op 26 juli en finisht tien dagen later op 5 augutus. Eind juli staat ook de eerste Europese ProSeries-wedstrijd op het programma met de Ronde van Burgos, vorig jaar gewonnen door de Colombiaan Iván Ramiro Sosa.

Na de Tour of Qinghai Lake en de Ronde van Burgos is het tijd voor een resem Italiaanse eendagswedstrijden met Milaan-Turijn, de Giro dell’Emilia en de Gran Piemonte. De UCI heeft daarbij geluisterd naar de Italiaanse wielerfederatie, die eerder al met een kalendervoorstel op de proppen kwam.

Op 30 augustus is het tijd voor de Brussels Cycling Classic, gevolgd door de PostNord Danmark Rundt en de Maryland Cycling Classic in de Amerikaanse stad Baltimore. In september staan ook de Eurométropole Tour, de GP de Fourmies (in Frankrijk), de GP de Wallonie en de Coppa Sabatani gepland.

Resterende ProSeries-wedstrijden

Tour of Qinghai Lake (26 juli-5 augustus)

Ronde van Burgos (28 juli-1 augustus)

Milaan-Turijn (5 augustus)

Giro dell’Emilia (18 augustus)

Gran Piemonte (20 augustus)

Brussels Cycling Classic (30 augustus)

PostNord Danmark Rundt (1-5 september)

Maryland Cycling Classic (6 september)

Eurométropole Tour (12 september)

GP de Fourmies (13 september)

September belooft een drukke koersmaand te worden met ook nog de Ronde van Luxemburg, de Primus Classic en de Regione Lombardia. Die laatste koers, ook wel de Trittico Lombardo genoemd, is normaal gesproken een drieluik van de eendaagse wielerwedstrijden Tre Valli Varesine, de Coppa Agostoni en de Coppa Bernocchi.

De ProSeries-kalender telt in de maand oktober nog vier manches, met de Brabantse Pijl, Parijs-Tours (11 oktober, op de dag van Gent-Wevelgem), de Scheldeprijs (gelijktijdig met Dwars door Vlaanderen) en de Japan Cup. De klassiekerspecialisten zullen in oktober dus enkele belangrijke keuzes moeten maken, gezien de overlappingen op de kalender.

De eerste post-coronakoers bij de mannen is overigens geen ProSeries-wedstrijd, aangezien de herstart van de competitie zal plaatsvinden in Roemenië met de Sibiu Cycling Tour. Deze wedstrijd begint op 2 juli en finisht enkele dagen later op 5 juli.

GP de Wallonie (16 september)

Coppa Sabatini (17 september)

Ronde van Luxemburg (15-19 september)

Primus Classic (19 september)

Regione Lombardia (22 september)

Brabantse Pijl (7 oktober)

Parijs-Tours (11 oktober)

Scheldeprijs (14 oktober)

Japan Cup (18 oktober)

De UCI heeft op 9 en 10 juni nog enkele meetings met het Professional Cycling Council (PCC). Er kunnen dan mogelijk nog kalenderwijzigingen plaatsvinden.