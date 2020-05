Dit is de nieuwe vrouwenkalender dinsdag 19 mei 2020 om 18:22

De UCI publiceerde eerder deze maand al de herziene WorldTour-kalender, maar de internationale wielerunie heeft vandaag de volledige wedstrijdkalender uit de doeken gedaan. Dit betekent dat organisatoren van ProSeries- en dameswedstrijden eveneens zekerheid hebben over een plek op de kalender.

De vrouwen beginnen (normaliter) op 1 augustus met de Toscaanse grindklassieker Strade Bianche. Twee weken later is het in Londen tijd voor de Prudential RideLondon Classique. Twee dagen voor de Britse eendagswedstrijd is men in Noorwegen begonnen aan de Ladies Tour of Norway. Op 18 augustus staat de Giro dell’Emilia op het menu.

De GP de Plouay is op 26 augustus de eerste wedstrijd op Franse bodem, drie dagen later is het tijd voor La Course by Le Tour de France. Hierna volgen twee belangrijke rittenkoersen met de Boels Ladies Tour en de Giro Rosa. De klassiekerperiode begint op 30 september met de Waalse Pijl, enkele dagen later gevolgd door Luik-Bastenaken-Luik.

Resterende vrouwenkoersen

Strade Bianche (1 augustus)

Prudential RideLondon Classique (15 augustus)

Ladies Tour of Norway (13-16 augustus)

Giro dell’Emilia (18 augustus)

GP de Plouay (26 augustus)

La Course by Le Tour de France (29 augustus)

Boels Ladies Tour (1-6 september)

Giro Rosa (11-19 september)

Waalse Pijl (30 september)

Na Luik-Bastenaken-Luik trekken de heuvelspecialisten naar Zuid-Limburg voor de Amstel Gold Race. De rensters met een voorliefde voor Vlaamse wielerwedstrijden zullen zich vooral richten op Gent-Wevelgem (11 oktober) en de Ronde van Vlaanderen (18 oktober). De sprintsters ruiken hun kans in de Driedaagse Brugge-De Panne.

Zondag 25 oktober belooft een historische dag te worden voor het vrouwenwielrennen met de allereerste editie van Parijs-Roubaix. Het vrouwenpeloton koerst in oktober niet alleen in België en Nederland, aangezien in China de Tour of Guangxi en de Tour of Chongmind Island op het programma staan. In november eindigt het seizoen met de Madrid Challenge by La Vuelta.

Luik-Bastenaken-Luik (4 oktober)

Amstel Gold Race (10 oktober)

Gent-Wevelgem (11 oktober)

Ronde van Vlaanderen (18 oktober)

Driedaagse Brugge-De Panne (20 oktober)

Tour of Guangxi (20 oktober)

Tour of Chongming Island (23-25 oktober)

Parijs-Roubaix (25 oktober)

Madrid Challenge by La Vuelta (6-8 november)

De UCI heeft op 9 en 10 juni nog enkele meetings met het Professional Cycling Council (PCC). Er kunnen dan mogelijk nog laatste kalenderwijzigingen plaatsvinden.