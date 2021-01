Dit is de Nederlandse selectie voor het WK veldrijden 2021

De KNWU heeft bekendgemaakt welke renners zijn geselecteerd voor het WK veldrijden, dat komend weekend in Oostende wordt gehouden. Titelverdediger Mathieu van der Poel is bij de mannen van de partij. Hij krijgt vier elite-mannen mee. Bij de elite-vrouwen kiest bondscoach Gerben de Knegt voor acht rensters, onder wie titelverdedigster Alvarado.

In alle vier de wedstrijden ziet De Knegt kansen voor de wereldtitel. “Maar dat wil uiteraard niet zeggen dat ik er bij voorbaat van uitga dat we daarmee ook alle keren gaan winnen. Een WK is altijd een bijzondere race, waar sommige renners boven zichzelf kunnen uitstijgen. Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat de kans op succes het grootst is bij de elite-vrouwen, ook omdat we hier meerdere kanshebbers hebben om het goud te veroveren.”

In alle andere categorieën ziet hij concurrentie van buiten de Nederlandse landsgrenzen. “Zo verwacht ik bij de elite-mannen voor titelverdediger Mathieu van der Poel fel weerwerk van zijn Belgische uitdager Wout van Aert. De voorbereiding op dit WK is anders dan in andere jaren, we hebben bijvoorbeeld met onze beloften minder gezamenlijk kunnen trainen. Toch weet ik dat iedereen er klaar voor is en hoop ik dat het WK kan plaatsvinden zoals gepland.”

De junioren komen dit seizoen niet in actie tijdens het WK veldrijden. De UCI is als gevolg van de huidige coronamaatregelen in België genoodzaakt om deze categorie te schrappen.

Bekijk hier ‘WK veldrijden 2021 in Oostende: Programma en uitslagen’

Selectie elite-mannen

Mathieu van der Poel

Lars van der Haar

Corné van Kessel

Joris Nieuwenhuis

David van der Poel

Selectie elite-vrouwen

Ceylin del Carmen Alvarado

Annemarie Worst

Lucinda Brand

Denise Betsema

Yara Kastelijn

Marianne Vos

Sophie de Boer

Anne Tauber

Selectie U23-mannen

Ryan Kamp

Pim Ronhaar

Mees Hendrikx

Tim van Dijke

Kyle Agterberg

Luke Verburg

Selectie U23-vrouwen

Manon Bakker

Puck Pieterse

Inge van der Heijden

Aniek van Alphen

Fem van Empel

Shirin van Anrooij

Susanne Meistrok