Dit is de Belgische selectie voor het WK veldrijden in Fayetteville

De Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout heeft bekendgemaakt welke crossers later deze maand aan de start verschijnen van het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville. Opvallend: Thibau Nys, die gisteren nog zwaar ten val kwam op het Belgisch kampioenschap veldrijden voor beloften, maakt deel uit van de U23-kern.

Bij de mannen elite zien we geen grote verrassingen. Vanthourenhout rekent in de Verenigde-Staten op de vertrouwde namen: Wereldbekerwinnaar Eli Iserbyt, Toon Aerts (al goed voor drie bronzen WK-medailles), Quinten Hermans, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck. Ook Jens Adams, Vincent Baestaens en Daan Soete zijn van de partij in Fayetteville. Toon Vandebosch is aangewezen als eerste reserve.

Bondscoach Vanthourenhout neemt verder maar twee vrouwelijke eliteveldrijders mee naar Fayetteville. Sanne Cant, die afgelopen zaterdag voor de dertiende keer Belgisch kampioene in het veld werd, mag uiteraard een ticket boeken naar de Verenigde-Staten. Ook Alicia Frank mag eind deze maand de Belgische eer verdedigen in de WK-wedstrijd voor elitevrouwen.

Voor veldrijdsters als Laura Verdonschot en oudgediende Ellen Van Loy is er dus slecht nieuws. Vanthourenhout legt uit. “Vanuit de Wielerbond stellen we enkele criteria voorop. We hebben de vrouwen de voorbije weken en maanden voldoende kansen gegeven om zich in de Wereldbeker en op het EK te bewijzen. Daar reden we telkens met voltallige selecties. Uiteindelijk hebben ze minder voldaan aan de vooropgestelde criteria.”

Als we kijken naar de jeugdselecties, dan zien we een goed gestoffeerde U23-selectie bij de mannen, met Gerben Kuypers, Jente Michels, Niels Vandeputte, kersvers Belgisch kampioen Emiel Verstrynge, Joran Wyseure en Thibau Nys. Die laatste lijkt straks toch op tijd fit voor de mondiale titelstrijd, ondanks een stevige valpartij op het BK voor beloften. Vanthourenhout: “Thibau krijgt op 18 januari uitsluitsel, maar het ziet er goed uit.”

De selectie bij de junior-mannen bestaat uit Yordi Corsus, Kenay De Moyer, Aaron Dockx, Wies Nuyens, Ferre Urkens en Viktor Vandenberghe. Kiona Crabbé is de enige geselecteerde renster voor de U23-wedstrijd bij de vrouwen, Fleur Moors en Xaydee Van Sinaey mogen zich dan weer opmaken voor de WK-cross voor junior-vrouwen.

Selecties voor het WK veldrijden in Fayetteville (28-30 januari)

Mannenselectie

Jens Adams

Toon Aerts

Vincent Baestaens

Quinten Hermans

Eli Iserbyt

Daan Soete

Laurens Sweeck

Michael Vanthourenhout

Vrouwenselectie

Sanne Cant

Alicia Franck

Selectie U23-mannen

Gerben Kuypers

Jente Michels

Thibau Nys

Niels Vandeputte

Emiel Verstrynge

Joran Wyseure

Selectie U23-vrouwen

Kiona Crabbé

Selectie junior-mannen

Yordi Corsus

Kenay De Moyer

Aaron Dockx

Wies Nuyens

Ferre Urkens

Viktor Vandenberghe

Selectie junior-vrouwen

Fleur Moors

Xaydee Van Sinaey