Dit gebeurde er in de wielerwereld op 9 juni dinsdag 9 juni 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 9 juni?

2001: Simoni geeft Giro-zege glans met imponerende zege in Arona

Gilberto Simoni heeft de roze trui al stevig om zijn ranke schouders hangen als de renners op 9 juni 2001 beginnen aan de laatste bergetappe van de Giro d’Italia. Na negentien dagen afzien heeft koersdirecteur Carmine Castellano nog een pittig fietstochtje in en rond Arona uitgetekend, met onderweg tweemaal de beklimming van de Motarrone. Onderweg worden de renners geteisterd door slecht weer, op de flanken van de Motarrone krijgen we een mistig schouwspel voorgeschoteld.

Simoni begint met een voorsprong van meer dan vier minuten aan de allesbeslissende bergetappe en hoeft dus niet aan te vallen om zijn eerste eindzege in een grote ronde veilig te stellen. Toch besluit de kopman van Lampre-Daikin om – in de geest van zijn illustere landgenoten Fausto Coppi en Marco Pantani – nog een keer alles te geven op de steilste stroken van de Motarrone. Zijn Spaanse tegenstrevers Abraham Olano en Unai Osa moeten passen als de roze trui een eerste versnelling uit zijn benen schudt.

Simoni laat zich niet afschrikken door de barslechte weersomstandigheden en rijdt in de regen en mist almaar verder weg van de eerste achtervolgers. De aanstaande eindwinnaar begint als eerste aan de afdaling van de Motarrone en besluit de resterende veertig kilometer dan maar solo af te werken. De nieuwe publieksfavoriet perst een indrukwekkende exercitie uit zijn benen en bereikt als eerste de streep in Arona.

Het is vervolgens meer dan twee minuten wachten op de binnenkomst van Paolo Savoldelli en Giuliano Figueras, de eerste achtervolgers na een gedenkwaardige middag in het noorden van Italië. Op het podium zien we een stralende Simoni de bloemen in ontvangst nemen: zijn eerste Giro-zege is een feit.

Beelden 20e etappe Giro d’Italia 2001

Uitslag 20e etappe Giro d’Italia 2001

2005: Vinokourov bezorgt T-Mobile prestigieuze zege op Mont Ventoux

De Dauphiné Libéré is voor veel Tourpretendenten de ideale voorbereidingskoers op de Ronde van Frankrijk. In 2005 geven renners als Lance Armstrong, Francisco Mancebo, Floyd Landis en Levi Leipheimer acte de présence voor de vierde etappe van Tournon-sur-Rhône naar de iconische Mont Ventoux. De favorietengroep dunt al snel uit op de flanken van de Reus van de Provence, maar de koers ontploft pas écht na een versnelling van Alexander Vinokourov.

De kopman van T-Mobile rijdt samen met geletruidrager Leipheimer zoetjesaan weg bij Armstrong, die niet over zijn allerbeste benen beschikt. De zesvoudig Tourwinnaar en aangewezen man om in juli voor een zevende keer de Ronde van Frankrijk te winnen, komt uiteindelijk als vierde over de streep op ruim een halve minuut van de ritwinnaar. Zijn eerste reactie na de finish spreekt boekdelen. “De Mont Ventoux heeft mij nooit vergeven”, zo doelt Armstrong op het ‘weggeven’ van een ritzege aan Marco Pantani in de Tour van 2000.

Helemaal vooraan blijkt Vinokourov over de beste klimbenen te beschikken. Het tempo van de Kazach ligt te hoog voor leider Leipheimer, die op zijn adem heeft getrapt en nog wordt ingerekend door het groepje-Armstrong. Vinokourov valt niet stil en rekent met Wim Van Huffel en José Ángel Gomez Marchante twee eerdere aanvallers in, om ze vervolgens te lossen vlak voor de top van de Ventoux.

Vinokourov wint de etappe, Gomez Marchante is tweede en een bijzonder sterke Van Huffel (3e) laat wielerminnend Vlaanderen dromen van een nieuwe Belgische klimheld. De gele trui blijft in het bezit van Leipheimer, maar de 57e editie van de Dauphiné Libére is zeker nog niet beslist.

Uitslag 4e etappe Dauphiné Libére 2005

2009: Terpstra verslaat medevluchters en wint in Saint-Étienne

Niki Terpstra is in 2009 nog een opportunistische rasaanvaller, gespecialiseerd in overgangsetappes. Op 6 juni van dat jaar trekken de renners in de derde etappe van de Dauphiné Libéré van Tournus naar Saint-Étienne. Een overgangsritje en dus kiest Terpstra samen met Remi Pauriol, Iñigo Landaluze, Yuri Trofimov en Ludovic Turpin voor de aanval. Het peloton laat de vijf vluchters begaan, waardoor de voorsprong oploopt tot zes minuten.

Terpstra koerst al snel virtueel in de leiderstrui, aangezien de Nederlander van het Duitse Team Milram de dag begon met een achterstand van slechts 41 seconden op leider Cadel Evans. De sprintersploegen rijden in het vervolg van de etappe wel door, waardoor de voorsprong steeds kleiner wordt, maar Terpstra en co beginnen toch met twee minuten voorsprong aan de laatste kilometers. Dit blijkt voldoende voor een Nederlandse dubbelslag.

De sprint wordt na een nerveuze finale al bijzonder vroeg op gang getrokken door Landaluze, maar de ex-winnaar van de Dauphiné blijkt vooral een ideale spurtaantrekker voor Terpstra. Trofimov en Turpin proberen nog wel aan te dringen bij de Noord-Hollander, maar het verschil aan de streep is duidelijk zichtbaar. “Mijn plan was ook om vandaag voor de gele trui te gaan”, zo vertelt ritwinnaar Terpstra na afloop. “Ik hoop de trui morgen te verdedigen in de tijdrit.”

Wedstrijdverslag 3e etappe Dauphiné Libére 2009

Beelden 3e etappe Dauphiné Libére 2009

Uitslag 3e etappe Dauphiné Libére 2009

2014: Froome wint na titanenduel met Contador op Col du Béal

Chris Froome en Alberto Contador vochten de laatste jaren heel wat gedenkwaardige duels uit. Zo ook in het Critérium du Dauphiné van 2014. Froome werkt als regerend Tourwinnaar toe naar de Ronde van Frankrijk, Contador is na een mindere periode weer helemaal terug dankzij eindzeges in Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland. De Brit deelt de eerste tik uit in de openingstijdrit door de straten van Lyon, Contador geeft als nummer twee acht seconden toe op de winnende Froome.

De tweede etappe brengt de renners naar de top van de Col du Béal op bijna 1400 meter hoogte. Op de slotklim neemt Froome zijn verantwoordelijkheid en de renner van Team Sky probeert met enkele fameuze versnellingen de concurrentie uit het wiel te kletsen. Contador piept en kraakt in zijn groene puntentrui, maar weet telkens op karakter weer aan te sluiten. In de laatste kilometers kijken de twee matadoren vooral naar elkaar, waardoor Wilco Kelderman, Andrew Talansky, Jurgen van den Broeck en Vincenzo Nibali terugkeren vanuit de achtergrond.

In de laatste honderden meters besluit Froome een ultieme demarrage te plaatsen. Contador is opnieuw mee, maar slaagt er in de laatste hectometers niet in om de Brit te remonteren. Froome grijpt zijn tweede opeenvolgende etappezege na een sprint van twee stervende zwanen. Kelderman komt enkele seconden later als derde over de meet.

Wedstrijdverslag 2e etappe Critérium du Dauphiné 2014

Beelden 2e etappe Critérium du Dauphiné 2014

Uitslag 2e etappe Critérium du Dauphiné 2014

2017: Fuglsang is de sterkste van de favorieten na spektakel op Mont du Chat

Drie jaar na het titanenduel met Contador speelt Chris Froome opnieuw een hoofdrol in het Critérium du Dauphiné. De zesde etappe van de Franse rittenkoers finisht in het plaatsje La Motte-Servolex. De steile beklimming van de Mont du Chat voorziet de finale van het nodige peper en zout. Oliver Naesen begint als eerste aan de beruchte scherprechter, maar wordt als laatste vroege vluchter al vrij snel bijgehaald door de sterkste klimmers in koers: Fabio Aru, Alejandro Valverde, Chris Froome, Richie Porte en Jakob Fuglsang.

Aru en Valverde gooien al snel de knuppel in het hoenderhok. De Italiaan – net terug van een hardnekkige knieblessure – beschikt over zeer goede benen en laat zijn Spaanse tegenstrever al vrij snel ter plaatse. Valverde komt zichzelf tegen en verliest aan de streep behoorlijk veel tijd, Aru weet zijn eerdere inspanningen door te trekken en bereikt als eerste de top van de Mont du Chat. De voorsprong op eerste achtervolgers Froome, Porte en Fuglsang is echter niet al te groot, zeker niet met nog een afdaling in het verschiet.

In de razendsnelle en technische afzink van de Mont du Chat weet Froome naar het achterwiel van Aru te rijden, terwijl ook Porte en Fuglsang terugkeren. Het is aan Astana om het numerieke overwicht uit te spelen, maar het is Froome die als eerste begint aan de langgerekte sprint. De Brit komt te vroeg op kop en ziet zijn voormalige ploeggenoot Porte langszij komen. Froome wijkt vervolgens – al dan niet bewust – even van zijn lijn, waardoor Porte lichtjes wordt opgehouden en het momentum verliest. Fuglsang profiteert daar optimaal van aan de linkerkant van de weg en wint met miniem verschil.

Wedstrijdverslag 6e etappe Critérium du Dauphiné 2017

Beelden 6e etappe Critérium du Dauphiné 2017

Uitslag 6e etappe Critérium du Dauphiné 2017

En verder:

1984: Gerard Veldscholten kroont zich tot ritwinnaar in Beaurepaire

1985: Moser wint slottijdrit in Lucca, Giro-zege is voor Hinault

1988: Rozetruidrager Hampsten vergroot voorsprong in klimtijdrit

1989: Leider Fignon zet kers op de taart met ritzege in La Spezia

1989: Kelly verslaat Bauer en Tolhoek in vierde etappe Dauphiné Libéré

1991: Cubino en Herrera verdelen de buit in Aix-les-Bains

1994: Rittenkaper Ghirotto boekt overwinning in Bra

1996: Slotetappe naar Milaan is prooi voor Sergey Oesjakov

1996: Leblanc wint op ultrasteile La Bastille, Induraín pakt eindzege Dauphiné

1997: Oezbeeks sprintkanon Abduzhaparov snelt naar zege in Villeurbanne

1999: Vaughters schrijft klimtijdrit op de Ventoux op zijn naam

2000: Hamilton en Armstrong voeren show op in Digne-les-Bains

2002: Proloogspecialist McGee klokt de snelste tijd in Lyon

2002: Beloki is de beste in slotetappe Euskal Bizikleta, eindwinst voor Zarrabeitia

2003: Vergeten Plamen Stoyanov zegeviert in Vaison-la-Romain

2006: Ludovic Turpin boekt in Briançon grootste zege uit carrière

2008: Valverde verslaat Hushovd na machtsspurt in Privas

2010: Janez Brajkovič grijpt de macht na individuele tijdrit Dauphiné

2012: Jonge Quintana kan het ook op het allerhoogste niveau; winst in Morzine

2013: De Marchi wint op mistig Risoul, Froome stelt eindwinst veilig

2015: BMC doet goede zaken in ploegentijdrit Dauphiné

2018: Vluchter Bilbao blijft op La Rosière uit de greep van de favorieten

2019: Boasson Hagen verslaat Gilbert in openingsetappe Dauphiné

2019: Jesús Herrada is de grote winnaar op slotdag Ronde van Luxemburg