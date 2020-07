Dit gebeurde er in de wielerwereld op 4 juli zaterdag 4 juli 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 4 juli?

1976: Zoetemelk zegeviert op L’Alpe d’Huez

Zes keer werd hij tweede in de Tour de France, Joop Zoetemelk. Zo ook in 1976, het jaar dat Lucien van Impe zijn enige overwinning in de Tour de France boekte. Het was tot Zoetemelks eigen frustratie zijn derde tweede plaats zonder zege. Verlossing zou pas in 1980 komen. Maar goed, voor die Tour-zege zou de Nederlander al heel veel mooie dingen laten zien.

Ook in deze Tour de France van 1976, toen hij maar liefst drie ritzeges mocht bijschrijven. De mooiste was misschien wel die op de Alpe d’Huez, die later zou uitgroeien tot de Nederlandse berg. In een rechtstreeks duel wist Zoetemelk directe concurrent Van Impe van zich af te schudden. Met enkele seconden voorsprong kwam de Nederlander over de meet. Dat was net niet genoeg om het geel van de Belg af te pakken.

Uitslag negende etappe Tour de France 1976

1992: Indurain opent Tour met zege in San Sebastián

Het leek een eentonige Tour de France te worden in 1992 toen Miguel Indurain al tijdens de proloog in San Sebastián de gele leiderstrui om zijn schouders gehangen kreeg. De Spanjaard, die een jaar daarvoor zijn eerste Tourzege had behaald, was tijdens de 5,4 kilometer lange tijdrit in het Baskenland twee seconden sneller dan Alex Zülle en drie seconden dan Thierry Marie. Lang kon Indurain niet van zijn gele trui genieten, aangezien de Zwitser Zülle hem deze een dag later afneem. Gelukkig voor Indurain zorgde winst in twee andere tijdritten er mede voor dat de Spanjaard na 21 etappes alsnog als winnaar werd gehuldigd in Parijs.

Uitslag proloog Tour de France 1992

1996: Blijlevens sprint naar zege in Besançon

Vier etappezeges in de Ronde van Frankrijk, vijf in de Ronde van Spanje en twee in de Ronde van Italië staan er op het palmares van Jeroen Blijlevens. Er zijn maar weinig wielrenners die een beter CV in grote rondes kunnen voorleggen dan de Nederlandse sprinter, die vooral bij TVM-Farm Frites furore maakte. Exact veertien jaar geleden won Blijlevens de massasprint naar Besançon. De Nederlander bleef in het Franse stadje Frédéric Moncassin en Erik Zabel nipt voor. Een welkome zege, aangezien Mario Cipollini en diezelfde Moncassin eerder Blijlevens nog op een nederlaag hadden getrakteerd.

Uitslag vijfde etappe Tour de France 1996

2006: Duitser Kessler de sterkste in Valkenburg

Matthias Kessler boekte veertien jaar geleden de grootste overwinning uit zijn carrière. Bovenop de Cauberg bleek de Duitser de beste te zijn in de derde etappe van de Tour de France, die dat jaar was begonnen in Straatsburg. Het mocht een verrassing heten, omdat Kessler op de loeisteile Nederlandse heuvel specialisten als Michael Boogerd stil deed lijken te staan. Met een voorsprong van vijf seconden op Michael Rogers en Daniele Bennati kwam de voor T-Mobile uitkomende coureur over de finish in Valkenburg. Succes was er ook voor Tom Boonen, die de leiderstrui overnam van Thor Hushovd.

Beelden derde etappe Tour de France 2006

Uitslag derde etappe Tour de France 2006

2015: Tourstart in Utrecht, Dennis snelt naar geel

De hype was in 2015 groot toen de Tour de France van start ging in Utrecht. Bijna een miljoen mensen trokken uit naar de Domstad om Le Grand Départ te aanschouwen. De aanwezigen in Utrecht hadden stiekem de hoop dat zij langs het mooie parcours via de Catharijnesingel Tom Dumoulin naar de eerste Nederlandse gele trui in bijna dertig jaar zouden zien snellen. Dumoulin zou uiteindelijk acht seconden tekort komen op het 13,8 kilometer lange parcours.

De zege ging namelijk redelijk verrassend naar Rohan Dennis, die zo de eerste leiderstrui om zijn schouders kreeg gehangen. De Nederlanders deden het in breedte overigens erg sterk. Naast de vierde plaats van Dumoulin eindigden ook Jos van Emden (vijfde), Wilco Kelderman (negende), Robert Gesink (elfde) en Bauke Mollema in de top-15.

Verslag WielerFlits

Beelden proloog Tour de France 2015

Uitslag proloog Tour de France 2015

En verder:

1977: Delépine houdt De Cauwer van ritzege

1978: Maertens klopt Karstens in Maze

1979: Leo van Vliet wint in Deauville

1980: Bert Oosterbosch bezorgt Raleigh nieuwe zege in Saint-Malo

1982: Phil Anderson zegeviert in Nancy

1983: Rudy Matthijs wint in Roubaix

1984: Hoste klopt Planckaert in Alençon

1985: Castaing wint in Reims

1986: Thierry Mary pakt het geel in proloog Boulogne-Billancourt

1987: Acácio Da Silva verrassende winnaar in Stuttgart

1988: Panasonic wint ploegentijdrit in Ancenis

1989: Nijdam blijft peloton voor in Wasquehal

1990: Solleveld soleert naar zege in Rouen

1993: Cipollini klopt Nelissen in Les Sables

1994: Sprintzege Van Poppel in Boulogne-sur-Mer

1995: Gewiss-Ballan sterkste ploeg in Alençon

2000: ONCE wint ploegentijdrit in Saint-Nazaire

2004: Kirsipuu de sterkste in Charleroi

2005: Boonen wint in Tours

2009: Cancellara opent Tour met zege in Monaco

2010: Petacchi de sterkste in Brussel

2011: Farrar wint in Redon

2012: Greipel zegeviert in Rouen

2013: Greipel klopt Sagan in Montpellier

2016: Sprintzege Cavendish in Angers

2017: Démare snelste sprinter in Vittel