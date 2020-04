Dit gebeurde er in de wielerwereld op 30 april donderdag 30 april 2020 om 07:30

Een wielervoorjaar zonder klassiekers geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 30 april?

1983: Neo-prof Eric Vanderaerden wint in Logroño tweede Vueltarit

Eric Vanderaerden werd op 20-jarige leeftijd prof bij Jacky Aernoudt Meubelen-Rossin-Campagnolo. Een jonge leeftijd om de overstap naar de profs te maken, maar het bleek de juiste keuze te zijn. Vanderaerden boekte dat jaar niet minder dan zeven overwinningen, waaronder drie zeges in grote rondes.

Exact 27 jaar geleden boekte hij zijn tweede overwinning in de Ronde van Spanje. In Logroño spurtte Vanderaerden naar de overwinning voor Giuseppe Saronni en Giuseppe Petito, nadat hij eerder ook al de proloog had gewonnen. Vanderaerden zou later uitgroeien tot een grote naam in de wielrennerij met zeges in onder meer de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Gent-Wevelgem.

Uitslag elfde etappe Ronde van Spanje 1983

2006: Dubbelslag Cadel Evans op slotdag Ronde van Romandië

Het zou even duren voordat Cadel Evans zich ontpopte tot een van de beste klassementsrenners ter wereld. De Australiër was in zijn tijd bij Mapei-Quick Step en T-Mobile Team al een goede coureur, maar begon pas met het winnen van grote klassementen in zijn tijd bij Davitamon-Lotto.

Zijn overwinning in de Ronde van Romandië in 2006 is daar een goed voorbeeld van. De 29-jarige Evans wist in de slotetappe de Zwitserse etappewedstrijd naar zich toe te trekken. Hij liet Alberto Contador en Alejandro Valverde achter zich. Nadat Evans in eerdere bergetappes kort was geëindigd, greep hij de afsluitende tijdrit met beide handen aan om de leiderstrui definitief over te nemen.

Uitslag zesde etappe Ronde van Romandie 2006

2016: Van Poppel houdt Groenewegen van tweede ritzege in Yorkshire

Nederlands sprintsucces lijkt in de afgelopen vier jaar normaal te zijn geworden, maar dat is het natuurlijk niet. Nederland heeft lang moeten wachten op een spurter van het kaliber Jean-Paul van Poppel: een sprinter van wereldniveau. Vier jaar geleden werd duidelijk dat er gouden jaren voor de Nederlandse sprinters aan zaten te komen.

Danny van Poppel schreef in de Tour of Yorkshire de tweede etappe op zijn naam, nadat hij een jaar eerder al een spurtzege in de Ronde van Spanje wist te boeken. Het was de eerste Nederlandse sprintzege in een grote ronde in heel lange tijd. In Yorkshire bleef Van Poppel Dylan Groenewegen voor, die een dag eerder al de eerste etappe had gewonnen.

Samenvatting tweede etappe Tour of Yorkshire 2016

Uitslag tweede etappe Tour of Yorkshire 2016

Verslag tweede etappe Tour of Yorkshire 2016

2017: Richie Porte verovert eindoverwinning in Romandië, slotrit voor Roglič

Het werd in 2017 duidelijk dat Primož Roglič wel eens kon gaan uitgroeien tot een zéér goede klassementsrenner. Nadat de Sloveen in 2016 al indruk had gemaakt in een aantal tijdritten, deed hij in 2017 echt mee voor de overwinning in rittenkoersen van een week. Winst in de Ronde van de Algarve, vierde in de Tirreno-Adriatico, vijfde in het Ronde van het Baskenland en derde in de Ronde van Romandië.

LottoNL-Jumbo besefte dat zij in het bezit waren van een goudhaantje. Drie jaar geleden greep Roglič de zege in de afsluitende tijdrit van de Ronde van Romandië, waarmee hij zijn podiumplaats veiligstelde. Deze editie smaakte naar meer: Roglič zou in 2018 en 2019 terugkomen om de Zwitserse etappekoers op zijn naam te schrijven. Richie Porte won overigens de editie van 2017. De Australiër had aan een tweede plaats in de door Roglič gewonnen tijdrit genoeg om de leiderstrui over te nemen van Simon Yates.

Uitslag vijfde etappe Ronde van Romandië 2017

Verslag vijfde etappe Ronde van Romandië 2017

2019: Tratnik verslaat Roglič in proloog Romandië

Het zijn hoogtijdagen voor Sloveense wielrennen. Hoewel het land slechts twee miljoen inwoners heeft, is Slovenië in korte tijd uitgegroeid tot wielergrootmacht. Met de ontbolsteringen van Primož Roglič en Tadej Pogačar heeft Simon Spilak een aantal waardige opvolgers gekregen in het rondewerk. Maar Roglič en Pogačar zijn niet de enige Slovenen die kunnen winnen.

Matej Mohoric en Luka Mezgec kunnen dat natuurlijk ook, maar precies één jaar geleden was het een andere Sloveen die een indrukwekkende WorldTour-zege op zijn palmares mocht bijschrijven. Zijn naam is Jan Tratnik. Hij schreef de proloog in de Ronde van Romandië door landgenoot Primož Roglič te verslaan. Roglič zou enkele dagen later het eindklassement op zijn naam schrijven.

Samenvatting proloog Ronde van Romandië 2019

Uitslag proloog Ronde van Romandië 2019

Verslag proloog Ronde van Romandië 2019

En verder

1988: Mathieu Hermans wint tweede van zes Vueltaritten

1991: Michel Zanoli klopt Eddy Planckaert in Vueltarit naar Cáceres

2009: Oscar Freire wint in de Ronde van Romandië

2011: Vicisio zet zes Italianen een neus in GP Industria

2014: Cavendish wint chaotische etappe Ronde van Turkije

2015: Mogelijke aanslag bij Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt verijdeld