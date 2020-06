Dit gebeurde er in de wielerwereld op 3 juni woensdag 3 juni 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 3 juni?

1998: Pavel Tonkov verrast Pantani op Alpe di Pampeago

Of Marco Pantani definitief kan afrekenen met de tegenstand, is de hamvraag voor de achttiende etappe van de Giro d’Italia 1998 met aankomst bergop in Pampeago. De klimmer van Mercatone Uno had een dag eerder nog een waar slagveld aangericht en de roze trui overgenomen van Alex Zülle. Al op de beklimmingen van de San Floriano en de Lavazè roeren de favorieten zich, maar voor de slotklim komt alles weer samen. Halverwege de klim weet Pantani weg te rijden, maar hij slaagt er niet in nummer twee in het klassement Pavel Tonkov te lossen. Op de top wordt hij geklopt door de Rus, die zijn achterstand terugbrengt tot 27 seconden. Pantani baalt en erkent dat Tonkov hem heeft verrast. Vier dagen voor de slotetappe naar Milaan ligt de strijd om de eindzege dus nog open.

1999: Marco Pantani vergroot voorsprong op Pampeago

Niet alleen in 1998 laat de Giro-organisatie de etappe van 3 juni eindigen op Alpe di Pampeago, in 1999 is dat wederom het geval. Deze keer fungeren de Cima di Campo en de Passo Manghen als aanvliegroute. Net als een seizoen eerder is een hoofdrol weggelegd voor Marco Pantani. De Italiaan leidt soeverein in het algemeen klassement na een goede tijdrit in Treviso en zal zijn voorsprong die dag vergroten. De concurrentie dringt wel aan, maar steeds heeft Pantani de situatie onder controle. Uiteindelijk kan bergop niemand de ontketende klimmer volgen, die de rest op meer dan een minuut zet en zo zijn derde etappezege opstrijkt. Zijn voorsprong bedraagt, drie dagen voor de finale rit naar Milaan, 3m42s op nummer twee Paolo Savoldelli. Het gat naar nummer drie Ivan Gotti is haast vijf minuten.

2000: Stefano Garzelli verovert roze op voorlaatste dag

In een 34 kilometer lange klimtijdrit over de Montgenèvrepas naar wintersportoord Sestriere wordt de Giro d’Italia van 2000 beslist. Francesco Casagrande voert al dagen het klassement aan, maar met Stefano Garzelli (op 25s) en Gilberto Simoni (op 49s) binnen een minuut is alles nog mogelijk. Uiteindelijk valt de kopman van Vini Caldirola op de voorlaatste dag van zijn voetstuk, nadat hij het gewicht van de koers dagenlang had moeten dragen. Een ontketende Garzelli heeft na de klim van de Montgenèvre al ruim een minuut goedgemaakt en aan de streep in Sestriere is de marge net geen twee minuten. Casagrande vecht voor zijn laatste kansen, maar de roze trui moet hij afstaan aan zijn jonge, blond geverfde landgenoot. De klimtijdrit wordt overigens gewonnen door Jan Hruška, die ook al de proloog achter zijn naam had gezet.

2001: Dario Frigo blijft Simoni voor in tijdrit door Salò

De Giro d’Italia 2001 spitst zich steeds meer toe op een tweestrijd tussen roze trui Gilberto Simoni en nummer twee Dario Frigo (op 44s) als na veertien etappes, aan de oevers van het Gardameer, de enige lange tijdrit op het programma staat. De twee Italianen hadden een dag eerder Wladimir Belli, een derde kanshebber voor de eindwinst, zien wegvallen nadat de Fassa Bortolo-renner op de vuist ging met een toeschouwer. Frigo slaagt er in de rit tegen de klok over 55,5 kilometer niet in de leiderstrui te veroveren. Hij weet weliswaar te winnen in Salò, maar is slechts 29 seconden sneller dan Simoni. Die begint met een voorsprong van vijftien tellen aan de laatste week, waarin Frigo uit de wedstrijd wordt gezet als in zijn hotelkamer doping wordt gevonden tijdens invallen van de narcoticabrigade.

2007: Danilo Di Luca schrijft eindzege Giro op zijn naam

Danilo Di Luca weet het op de voorlaatste dag al: met een vuistje naar de volgwagen in de tijdrit naar Verona viert hij dat de eindzege in de Giro d’Italia hem niet meer kan ontgaan. Enkel de slotetappe naar Milaan scheidt hem op dat moment nog van de Trofeo Senza Fine. De eerste paar uur worden met een slakkenvaartje afgelegd, maar op de tien plaatselijke ronden gaat het tempo omhoog. Enkele renners proberen vergeefs weg te rijden en de koers draait uit op een massasprint. Daarin blijkt niemand in staat om Alessandro Petacchi af te houden van zijn vijfde etappezege. Zijn ritzeges moet hij overigens een jaar later inleveren, nadat bij hem een te hoge concentratie salbutamol is geconstateerd. In de buik van het peloton komt Di Luca over de finish: de eindwinst is veiliggesteld.

