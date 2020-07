Dit gebeurde er in de wielerwereld op 27 juli maandag 27 juli 2020 om 07:30

Een julimaand zonder Tour de France geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: wat gebeurde er in de wielerwereld op 27 juli?

1998: Pantani grijpt de macht in rit naar Les Deux Alpes

Marco Pantani is de laatste Tour de France-winnaar voor het tijdperk-Armstrong begon. De destijds 28-jarige Italiaan bleek heer en meester, hetgeen hij in de vijftiende etappe naar Les Deux Alpes demonstreerde. Pantani was op de flanken op de Col du Galibier ten aanval getrokken, waarna hij solo op weg ging naar Les Deux Alpes. Rodolfo Massi en Fernando Escartín wisten binnen twee minuten van Pantani binnen te komen, de rest volgde al op veel grotere achterstand.

De grootste verliezer was de Tourwinnaar van 1997, Jan Ullrich. De Duitser werd door sommigen gezien als de betere versie van Miguel Indurain en had voorafgaand aan de vijftiende etappe de gele leiderstrui stevig om de schouders. Maar op weg naar skigebied Les Deux Alpes verloor hij bijna negen minuten, waardoor hij van de eerste naar de vierde plaats duikelde. Uiteindelijk zou hij in Parijs, net als in 1996 (en later in ’00, ’01 èn ’03), als tweede eindigen.

Beelden etappe 15 Tour de France 1998

Uitslag etappe 15 Tour de France 1998

2008: Steegmans zegeviert op Champs-Elysées, Sastre eindwinnaar

De Tour de France van 2008 was de Tour van Carlos Sastre. De Spanjaard greep de macht in de rit naar Alpe d’Huez. Hij behield de dagen erna het geel, waardoor Spanje voor het tweede jaar op rij een Tourwinnaar kon begroeten. In de sprints heerste Mark Cavendish, die na vier ritzeges uitstapte om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen. Quickstep – Innergetic startte dat jaar zonder Tom Boonen. De winnaar van het groen in 2007 was betrapt op cocaïnegebruik en werd door Tourdirecteur Christian Prudhomme tot persona non grata verklaard. De Belgische succesformatie stond mede daardoor na 20 ritten nog met lege handen. Op de slotdag bracht Gert Steegmans daar verandering in. Quick-Step controleerde de koers en trekt in de slotfase het peloton op een lint. Perfect gepiloteerd door ploegmaten Matteo Tosatto en Steven de Jongh spurtte hij naar de winst. Het zou de enige Belgische ritzege van die Tour zijn.

Uitslag etappe 21 Tour de France 2008

De laatste kilometer van de Tour de France 2008 (Youtube)

2014: Vos wint eerste editie La Course

Lange tijd was er een Tour de France voor vrouwen, maar het bleek voor organisator ASO lastig te zijn om sponsors aan te trekken en te behouden voor de vrouwenversie van de grootste wielerwedstrijd ter wereld. In 2009 werd daardoor definitief de stekker getrokken uit La Grande Boucle féminine, de Tour voor vrouwen.

Vijf jaar later volgde dan eindelijk een doorstart, al was het slechts een eendaagse wedstrijd. La Course by Le Tour de France werd op dezelfde dag georganiseerd als de slotetappe van de mannen op de Champs-Elysées. Op hetzelfde parcours. Een massasprint volgde natuurlijk, met twee absolute topfavorieten: Kirsten Wild en Marianne Vos. Zij zouden het op de Champs-Elysées uiteindelijk ook uitvechten, met Vos als winnares.

Wedstrijdverslag

Beelden La Course by Le Tour de France 2014

Uitslag La Course by Le Tour de France 2014

2018: Meesterdaler Roglič zegeviert in Laruns

“Hier ben ik echt ziek van…”, zei Tom Dumoulin na afloop van de negentiende etappe in de Tour de France twee jaar geleden. “Ik was vol aan het sprinten en hij reed gewoon bij me weg!” Maar wat was er gebeurd? Primož Roglič was in de afdaling van de Col d’Aubisque weggereden uit het groepje der favorieten, waarna hij in Laruns solo de zege kon vieren.

Een mooie zege voor de Sloveen van LottoNL-Jumbo, die daardoor naar de derde plaats in het algemeen klassement klim. Maar volgens Dumoulin had Roglič de zege in de schoot geworpen gekregen door een motard, die de Sloveen had laten wegrijden bij onder meer Dumoulin. Wat er echt is gebeurd, zullen we misschien nooit weten. Maar de zege én de sterke Tour van de Sloveen blijven staan.

Wedstrijdverslag

Beelden etappe 19 Tour de France 2018

Uitslag etappe 19 Tour de France 2018

2019: Nibali wint ingekorte rit naar Val Thorens

De laatste kans om iets teweeg te brengen in de Tour de France van vorig jaar, diende zich aan in de voorlaatste etappe naar Val Thorens. Dat Egan Bernal de eindzege ging veroveren, leek vast te staan. Maar de druk om Julian Alaphilippe van het podium te knikkeren was hoog. Dit gold voor onder meer Geraint Thomas, Steven Kruijswijk en Emanuel Buchmann. Alaphilippe moest op de slotklim al vroeg lossen en zo veroverde Kruijswijk zijn podiumplaats. Daarna barstte de strijd om de etappezege pas écht los.

Vincenzo Nibali reed op dat moment voor het groepje der favorieten uit. De Italiaan was op de ellenlange beklimming naar Val Thorens al vroeg ten aanval getrokken met Ilnur Zakarin, op weg naar de kopgroep. Op de klim liet Nibali iedereen achter zich, ook het Movistar-duo Mikel Landa en Alejandro Valverde. Verwikkeld in een interne machtsstrijd kostte het gebrek aan ploegenspel hen uiteindelijk de etappezege.

Wedstrijdverslag

Beelden etappe 20 Tour de France 2019

Uitslag etappe 20 Tour de France 2019

En verder:

1986: Bontempi wint in Parijs, eindzege voor Lemond

1991: Indurain snelste tijdrijder in Mâcon

1997: Minali snelste sprinter in Parijs, Ullrich eindwinnaar

2001: Lance Armstrong rijdt Ullrich verder op achterstand in Saint-Amand-Montrond

2002: Armstrong vergroot voorsprong met tijdritzege in Mâcon

2003: Jean-Patrick Nazon wint in Parijs, nieuwe eindzege Armstrong

2007: Casar laat Fransen juichen in Angoulême

2014: Kittel wint in Parijs, eindzege voor Nibali