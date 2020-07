Dit gebeurde er in de wielerwereld op 25 juli zaterdag 25 juli 2020 om 07:30

Een julimaand zonder Tour de France geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: wat gebeurde er in de wielerwereld op 25 juli?

1999: McEwen bezorgt Rabo dagsucces in Parijs, Armstrong wint eerste Tour

De Australische sprinter Robbie McEwen brak in zijn laatste jaar bij de Rabobank definitief door. McEwen was naar de Tour de France gekomen om een gooi te doen naar zijn eerste ritzege in een grote ronde, hetgeen hem op 27-jarige leeftijd nog niet was gelukt. In Bordeaux was hij er al dichtbij, maar pas op de slotdag van de Tour de France kon McEwen juichen. Op de Champs-Elysées wist hij Erik Zabel en Silvio Martinello voor te blijven.

McEwen was overigens niet de enige renner die de champagne na afloop van de Tour de France mocht ontkurken. Ook de van kanker genezen Lance Armstrong mocht dat doen, nadat hij in zijn tweede seizoen bij US Postal Service de eindzege in de Tour de France in de wacht had gesleept. Zes latere eindzeges zouden nog volgen voor Lance, voordat in 2012 al zijn Tourzeges werden afgenomen.

Uitslag etappe 21 Tour de France 1999

2007: Rasmussen zet puntjes op de i op Col d’Aubisque

Michael Rasmussen was voor aanvang van de Tour de France stellig tegen de Rabobank: “Ik kan de Tour de France winnen.” De Deen kreeg er vrijheid en ook wat scheve blikken bij de Bankiersploeg voor terug. Niet hij, maar Denis Menchov stond namelijk hoger in de pikorde. Menchov wist echter niet aan de verwachtingen te voldoen, terwijl Rasmussen heer en meester was.

De graatmagere Deen verbaasde vriend en vijand door de beste renner van de Tour de France te zijn, wat hij bewees door in de achtste etappe naar Tignes een dubbelslag te slaan. Niemand mocht zich de evenknie van Rasmussen noemen. Zeker niet toen hij ook nog eens in het geel als eerste boven wist te komen op de Col d’Aubisque.

Daarna viel het doek snel voor Rasmussen, die tijdens de Tour de France al werd beticht van dopinggebruik. De Italiaan Davide Cassani had Rabobank-renner voorafgaand aan de Tour de France zien trainen in de Dolomieten, terwijl Rasmussen had aangegeven in Mexico te zijn. Een leugen over zijn whereabout werd de geletruidrager uiteindelijk teveel: Rabobank haalde hun leider direct uit koers.

Uitslag etappe 16 Tour de France 2007

Documentaire Michael Rasmussen (Andere Tijden Sport)

2009: Garate redt de Tour van Rabobank op Mont Ventoux

De Tour de France van 2009 was een absolute ramp voor de Rabobank, tot Juan Manuel Garate in de voorlaatste etappe alsnog wist toe te slaan op de Mont Ventoux. De Raboploeg had voor aanvang van de Tour de France met Robert Gesink en Denis Menchov twee uitstekende troeven in handen om hoge ogen te gooien in de strijd voor het algemeen klassement, maar werd tegelijkertijd ook opgeschrikt door het nieuws dat Thomas Dekker positief was getest op doping in de tijd dat hij nog reed bij de Rabobank.

Tijdens de Tour de France wisten Gesink en Menchov niet aan de hoge verwachtingen te voldoen door een aantal valpartijen. Gesink moest de strijd al in de zesde etappe staken, terwijl Menchov anoniem Parijs haalde. Garate wist daarna de kastanjes uit het vuur te halen. De Spanjaard hield op de Mont Ventoux nipt stand voor kompaan uit de vroege vlucht Tony Martin en de aanstormende Andy Schleck en Alberto Contador. Tour de France gered, al zou de Rabobank vooraf op veel meer hebben gehoopt.

Wedstrijdverslag

Uitslag etappe 20 Tour de France 2009

2015: Pinot zegeviert op Alpe d’Huez

Thibaut Pinot heeft al veel mooie zeges in zijn carrière behaald. Zijn overwinning op de Alpe d’Huez vijf jaar geleden behoort zeker tot een van zijn mooiste zeges. De Fransman van FDJ was op de Col de la Croix-de-Fer met onder meer Ryder Hesjedal en Pierre Rolland weggesprongen uit het peloton, op jacht naar ploeggenoot Alexandre Geniez. Pinot zou op ‘de Nederlandse berg’ zijn ploeggenoot snel bijhalen en lossen, waarna hij ook sterker bleek dan de concurrentie.

De zege was vervolgens binnen handbereik voor Pinot, ware het niet dat Nairo Quintana een van de beste dagen op de fiets kende. De kleine Colombiaan was uit het groepje der favorieten ten aanval getrokken en wist Chris Froome zelfs op bijna twee minuten te fietsen. Een uitzonderlijke prestatie, die aan de streep niet genoeg bleek te zijn om Pinot van de dagzege te houden en Froome de gele trui afhandig te maken.

Wedstrijdverslag

Uitslag etappe 20 Tour de France 2015

Beelden etappe 20 Tour de France 2015

2018: Quintana sterkste klimmer in mini-bergrit

De zeventiende etappe in de Tour de France twee jaar geleden zou een spektakelstuk van jewelste worden, zo werd voor aanvang van de etappe beloofd. Een 65 kilometer lange bergrit naar de Col du Portet en een Formule 1-start moesten de ingrediënten vormen voor dit spektakelstuk vormen.

De Formule 1-start had een extra tactische uitdaging voor de klassementsmannen moeten bieden, maar die hielden zich koest en wachtten tot hun ploeggenoten aansloten. Sterker nog, pas in de slotfase begonnen de favorieten zich écht te roeren om de dagzege. Op de flanken van de Col du Portet viel Quintana al vroeg aan, waarna hij een mooie zege op zijn palmares mocht bijschrijven. Daarachter was Froome de grote verliezer: hij moest passen en de tweede plaats definitief aan Tom Dumoulin laten.

Wedstrijdverslag

Uitslag etappe 17 Tour de France 2018

Beelden etappe 17 Tour de France 2018

En verder:

1987: Bernard sterkste tijdrijder in Dijon

1991: Konychev triomfeert in Aix-les-Bains

1992: Peter De Clercq zorgt voor Belgische zege in Nanterre

1993: Rominger sterkste tijdrijder in Montlhéry

1997: Traversoni soleert naar zege in Dijon

1998: Nardello sterkste vluchter in Carpentras

2001: Voigt wint etappe Sarran

2002: Frigo klopt Aerts in Cluses

2003: Lastras sterkste vluchter in Saint-Maixent-l’Ecole

2004: Boonen wint op Champs-Élysées, Armstrong gehuldigd als eindlaureaat

2008: Chavanel klopt medevluchter Roy in Montluçon

2010: Sprintzege Cavendish in Parijs, eindzege Contador

2019: Quintana zegeviert in etappe over de Galibier