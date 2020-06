Dit gebeurde er in de wielerwereld op 23 juni dinsdag 23 juni 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 23 juni?

1996: NK – Maarten den Bakker wint met grote voorsprong eerste proftitel

Maarten den Bakker is 27 jaar en al jarenlang profwielrenner als hij op 23 juni 1996 aan de start staat van het NK wielrennen in het Limburgse Meerssen. De Zuid-Hollander is als lid van de TVM-Farm Frites-ploeg absoluut geen topfavoriet voor de nationale titel, maar Den Bakker blijkt die dag over bijzonder goede benen te beschikken. Hij slaagt er samen met zijn ploeggenoot Bart Voskamp in om de 230 kilometer lange wedstrijd te domineren. Den Bakker valt al vroeg aan en bouwt een mooie voorsprong uit, om aan de streep ietwat verrast het zegegebaar te maken.

Het is de eerste, maar zeker niet de laatste proftitel voor Den Bakker. Drie jaar later mag hij – na een uitmuntend voorjaar met podiumplaatsen in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik – voor een tweede keer de nationale driekleur aantrekken. In 2003 kroont De Bakker, die zeker niet kan worden beschouwd als een veelwinnaar, zich nog tot de beste tijdrijder van Nederland. De oud-renner van onder meer TVM en Rabobank zwaait definitief af in 2009, op 40-jarige leeftijd, na enkele maanden te hebben rondgereden als wegkapitein van Van Vliet-EBH Elshof.

Uitslag NK wielrennen 1996

1999: Francesco Casagrande zet Ronde van Zwitserland op zijn kop in Arosa

Francesco Casagrande had wat te bewijzen in de Ronde van Zwitserland van 1999. De Italiaanse klimmer – die in de jaren negentig van de vorige eeuw over een venijnig eindschot beschikte – had net een schorsing van zes maanden uitgezeten na een positieve test in de Ronde van Romandië. Casagrande werd betrapt op teveel testosteron en zijn ploeg Cofidis was onverbiddelijk. De kopman werd ontslagen, maar werd al snel in genade aangenomen door het Italiaanse Vini Caldirola, dat in die jaren rondreed in kenmerkende blauwe kledij.

De 28-jarige Casagrande vuurt in de eerste etappe naar Lausanne al direct een eerste waarschuwingsschot af door achter de sluwe Pascal Richard een tweede plek op te eisen, gevolgd door een nieuwe tweede plaats in de bergetappe naar Grindewald. Toch begint Casagrande met achterstand aan de allesbeslissende bergrit naar Arosa, al is het verschil met leider Laurent Jalabert slechts zes seconden. De weg naar eindwinst ligt met andere woorden open voor Casagrande, die zijn duivels helemaal ontbindt op de flanken van de slotklim naar Arosa en wegrijdt van zijn concurrenten.

Jalabert en Gilberto Simoni blijken niet in staat om het helse tempo van Casagrande te volgen en verliezen aan de streep meer dan één minuut. De Italiaan is de grote winnaar op 1.848 meter hoogte, gezien zijn comfortabele voorsprong in het klassement en de relatief vlakke slotetappe naar Winterthur. De eindzege is binnen voor Casagrande, die de critici het zwijgen oplegt na een demonstratie in de Zwitserse bergen.

Uitslag 8e etappe Ronde van Zwitserland 1999

2007: Toptalent Rigoberto Urán komt als eerste aan in Schwarzsee

In Colombia struikelt men tegenwoordig over talentvolle wielrenners, maar dertien jaar geleden was de spoeling veel dunner. Juan Mauricio Soler was als bergkoning de grote ontdekking in de Tour de France, terwijl er ook veel werd verwacht van Rafael Infantino (wie kent hem nog?) en Fabio Duarte, maar het grootste talent uit Colombia reed in 2007 misschien wel voor vreemdelingenlegioen Unibet. Rigoberto Urán was pas twintig lentes jong, maar won in juni al een tijdrit in de verdwenen rittenkoers Euskal Bizikleta. Het bleek de opmaat naar meer, veel meer.

Urán was namelijk een van de smaakmakers in de Ronde van Zwitserland. Zo wist hij in het Zwitserse gebergte zijn wagonnetje bijzonder lang aan te haken bij de toppers, maar het hoogtepunt volgde in de voorlaatste etappe naar Schwarzsee. Urán zit met nog 800 meter te gaan in een ideale positie om te versnellen en vertrekt op het juiste moment. “Al vergiste ik mij in de lastigheidsgraad van de finale. Het bleek een niet al te lastige finish. Ik had toch wel een beetje geluk”, zo vertelt de jonge snaak na afloop van de etappe in de interviewtent.

Urán moest aan het begin van de Ronde van Zwitserland nog een bittere pil slikken, zijn ploeg Unibet greep namelijk naast een zeker lijkende Vuelta-wildcard. “Ik hoop wel dat we volgend jaar worden uitgenodigd”, aldus Urán. Het bleek echter het begin van het einde voor Unibet. De ploeg trok enkele maanden na het succes van de Colombiaan de stekker uit het project. Urán vertrok naar het grote Caisse d’Epargne en wist vervolgens bij andere ploegen uit te groeien tot een wereldtopper.

Uitslag 7e etappe Ronde van Zwitserland 2007

2013: BK – Ongenaakbare Stijn Devolder pakt in La Roche-en-Ardenne nieuwe titel

Als Stijn Devolder een dag had waarop alles lukte, wisten zijn tegenstanders wel hoe laat het was. De hardrijder won zo tweemaal de Ronde van Vlaanderen, maar ook drie Belgische titels bij de profs. In 2013 wint hij zijn laatste driekleur na een demonstratie in La Roche-en-Ardenne, een stad in de Belgische provincie Luxemburg aan de oevers van de Ourthe. De renner van Radioshack begint zeker niet als een van de topfavorieten aan het BK, maar weet een nimmer aflatende aanvalslust te combineren met wonderbenen. En dat leidt vaak tot een knalprestatie.

Zo ook op 23 juni 2013. Devolder springt op twee ronden van het einde weg uit een omvangrijke kopgroep, rijdt al snel naar eenzame vluchter Gaëtan Bille en laat hem ter plaatse. De voorsprong van Devolder loopt op tot meer dan één minuut: de vogel is gevlogen. Devolder komt solo aan en mag tijdens de podiumceremonie opnieuw de Belgische driekleur aantrekken. Gianni Meersman en Jan Bakelants finishen op ruime achterstand als tweede en derde, goed voor zilver en brons na een gedenkwaardig BK in Wallonië.

Uitslag BK wielrennen 2013

2013: NK – Herboren Johnny Hoogerland soleert op imponerende wijze naar titel

Blanco Pro Cycling Team (vroeger Rabobank, nu Jumbo-Visma) begon zeven jaar geleden aan het NK wielrennen met meerdere kanshebbers op de zege. De Nederlandse formatie is jaarlijks verplicht om de koers in handen te nemen, maar in 2013 is de ploeg niet opgewassen tegen een renner uit de stal van Vacansoleil-DCM. Johnny Hoogerland is na enkele mindere maanden weer helemaal terug aan het front en slaagt er in de finale in om samen met Bram Tankink en Sebastian Langeveld weg te rijden. Blanco heeft met Tankink een renner mee vooraan, maar die won zijn laatste wedstrijd in 2007…

Tankink blijkt vooraan ook niet sterk genoeg om Hoogerland en Langeveld te volgen. Langeveld is weliswaar lang in staat om het wiel van Hoogerland te houden, maar kreunt met nog drie kilometer te gaan – op de beklimming van Duivels Bosch – onder een nieuwe versnelling van de ontketende Zeeuw. Die laatste is dan zegezeker en laat aan de finish in Kerkrade zijn emoties de vrije loop. Het is de eerste nationale titel voor de rasaanvaller, die in februari werd aangereden op training en daardoor een verre van vlekkeloze voorbereiding kende richting het NK.

En of Hoogerland blij was aan de finish. “Na alle ellende van de afgelopen twee jaar is dit gewoon fantastisch. Ik voelde me eigenlijk in het begin niet zo heel goed. Er werd hard gekoerst en ik voelde me steeds beter en beter. Het is een lange weg geweest. Ik ben er weer. Ik kom misschien wel beter terug dan ooit. Om drie weken in de Tour te rijden met de rood-wit-blauwe trui, dat is wel een kleine droom”, aldus de Zeeuw.

Beelden NK wielrennen 2013

Uitslag NK wielrennen 2013

En verder:

1965: Van De Kerckhove wint Tourrit met aankomst in Roubaix

1966: Tour de France: Televizier klokt snelste tijd in ploegentijdrit

1966: Tour de France: Karstens sluit perfecte dag af met winst in middagrit

1974: NK – Cees Priem staat in Hoogerheide op het hoogste schavotje

1977: Van Impe vindt ideaal speelterrein met steile Flumserberg

1978: Tour de Suisse: Pollentier en Wellens verdelen de buit in slottijdrit

1979: NK – Lubberding houdt Zoetemelk en Raas achter zich

1985: NK – Hanegraaf verslaat Veldschoten in Geulle

1987: Peter Winnen soleert naar zege in Caldemario

1989: Tour de Suisse: Wielerfans juichen op slotdag voor lokale helden

1991: Millar wint klimtijdrit Klausenpass, Nederlanders doen het goed

1992: Tour de Suisse: Oude Kelly is het winnen nog niet verleerd

1993: Sørensen zorgt voor Deense zege in Bad Ragaz

1994: Tour de Suisse: Lombardi wint slotrit, eindzege Richard

1997: Steels is Zabel te snel af in finishplaats Zug

1998: Tour de Suisse: Aebersold zegeviert voor eigen volk

2001: Taaie Konychev komt als eerste boven op Col du Gotthard

2002: Tour de Suisse: Casagrande verslaat lokale favoriet Moos

2003: Yakovlev verrast met overwinning in Oberstaufen

2007: Ster Elektrotoer: Cavendish laat snelle benen spreken in Eindhoven

2010: NK tijdrijden – Van Emden kroont zich in Oudenbosch tot kampioen

2019: Indrukwekkende solo brengt Hugh Carthy dagsucces in Goms

2019: Ewan verlaat ZLM Tour met ritzege, Teunissen grote winnaar

2019: Nizzolo verslaat Mezgec in slotrit Slovenië, Ulissi eindwinnaar