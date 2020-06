Dit gebeurde er in de wielerwereld op 21 juni zondag 21 juni 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 21 juni?

1995: Pantani sterkste klimmer op Flumserberg

Gevaarlijk voor het algemeen klassement was Marco Pantani niet meer toen hij met het peloton aan de beklimming van de Flumserberg begon in de Ronde van Zwitserland van 1995. Toen Pantani daarom op 6,5 kilometer van de meet een aanval plaatste, kneep leider Alex Zülle een oogje toe. Maar vermoedelijk kon de Zwitser ook niet harder. De Italiaan schoot er namelijk als een pijl vandoor en wist met een ruime voorsprong op de concurrentie binnen te komen op de Flumserberg. Zenon Jaskula volgde als nummer twee namelijk al op 55 seconden, terwijl nummer drie Leonardo Piepoli nog negen seconden extra nodig had. Het zou voor Pantani een opmaat zijn naar een succesvolle Tour de France, waarin hij nog twee etappezeges op zijn palmares wist bij te schrijven.

Beelden achtste etappe Ronde van Zwitserland 1995

Uitslag achtste etappe Ronde van Zwitserland 1995

2007: Thomas Dekker zegeviert in Crans Montana

Thomas Dekker stond in 2007 als een van de favorieten aan de start van de Ronde van Zwitserland, nadat hij een maand eerder de Ronde van Romandië op zijn naam had geschreven. In de strijd om het algemeen klassement deed Dekker echter nooit meer. Wél wist de talentvolle Rabobank-coureur de door noodweer ingekorte vijfde etappe naar Crans-Montana op zijn naam te schrijven. Dekker was in de slotfase van de wedstrijd weggereden uit een omvangrijke kopgroep, waarna hij Gerrit Glomser en Gilberto Simoni naar de plekken twee en drie verdreef.

Uitslag vijfde etappe Ronde van Zwitserland 2007

2009: Cancellara verovert eindzege Ronde van Zwitserland

Fabian Cancellara heeft ooit de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Zwitser won zijn thuisronde in 2009, met dank aan zijn geweldige tijdritcapaciteiten. Cancellara, die toen uitkwam voor Saxo Bank, wist namelijk zijn voorsprong in het klassement te verkrijgen door in beide tijdritten verschroeiend hard uit te halen. Vooral in de afsluitende tijdrit van en naar Bern was de Zwitser dominant. Daarin wist de Beer van Bern niet alleen de Sloveen Tadej Valjavec uit de leiderstrui te rijden, maar wist hij ook nog eens nummers twee en drie Tony Martin en Thomas Dekker ruim voor te blijven.

Verslag WielerFlits

Beelden negende etappe Ronde van Zwitserland 2009

Uitslag negende etappe Ronde van Zwitserland 2009

2015: Dumoulin snelste tijdrijder in Bern, eindzege Spilak

Tom Dumoulin wist in 2015 twee tijdritten in de Ronde van Zwitserland te winnen. De Nederlands kampioen tijdrijden opende de rittenkoers met winst in Risch-Rotkreuz en eindigde met winst in Bern. Daarmee deelde hij een gevoelige tik uit aan thuisrijder Fabian Cancellara, enkele weken voor Le Grand Départ in Utrecht. Dumoulin wist zijn 38.4 kilometer lange tijdrit rondom het heuvelachtige Bern 18 seconden sneller af te haspelen dan Simon Spilak en 19 seconden dan diezelfde Cancellara. Genoeg om de eindzege voor zich op te eisen was het helaas niet voor de Nederlander, wel eindigde hij nog op de derde plaats.

Verslag WielerFlits

Beelden negende etappe Ronde van Zwitserland 2015

Uitslag negende etappe Ronde van Zwitserland 2015

2019: Bernal steviger aan de leiding na winst in rit naar St. Gotthard

In de luwte van het favorietengeweld in het Criterium du Dauphiné reed Egan Bernal de Ronde van Zwitserland ter voorbereiding op de Tour de France. De destijds 22-jarige vocht in de Zwitserse ronde een machtig duel uit met Rohan Dennis, die hij uiteindelijk in zijn voordeel wist te beslissen. Waar Dennis tijd pakte in de tijdrit, pakte Bernal zijn tijd in de bergen. En de tijd die Bernal pakte in de bergen, bleek uiteindelijk beslissend te zijn. Een jaar geleden liet de Colombiaan onderweg naar Gotthard zien dat hij de allerbeste in deze ronde was door in de leiderstrui naar de etappezege te klimmen. Bernal liet Domenico Pozzovivo en Dennis ruim achter zich.

Verslag WielerFlits

Beelden zevende etappe Ronde van Zwitserland 2019

Uitslag zevende etappe Ronde van Zwitserland 2019

En verder:

1990: Ampler klopt Rüttimann in Herisau

1991: Imboden de sterkste in Giornico

1992: Ludwig klopt Zanoli en Van Poppel in Leibstadt

1993: Järmann wint in Isone

1994: Museeuw zegeviert in Gstaad

1998: Garzelli klopt landgenoten in Lenzerheide

1999: White wint in Liechtenstein

2000: Secchiari soleert naar solozege in Arosa

2001: Bortolami de sterkste in Baar

2002: Vinokourov klopt Zülle en Dufaux in Samnaun

2003: Casagrande wint rit naar La Punt

2008: Kreuziger grijpt de macht in klimtijdrit Klausenpas

2014: Chaves klimt naar zege in Verbier