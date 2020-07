Dit gebeurde er in de wielerwereld op 2 juli donderdag 2 juli 2020 om 07:30

1985: Solleveld komt als eerste over de streep in Pont-Audemer

We kennen Gerrit Solleveld vooral van zijn knappe zege in een verregende editie van Gent-Wevelgem. De Zuid-Hollander stond tijdens zijn carrière bekend als een regenrenner pur sang, maar De Sol boekte ook de nodige successen als het zonnetje scheen. Zo won Solleveld op 2 juli 1985 zijn eerste van twee Touretappes. De Nederlander mag in zijn tweede profjaar voor het eerst mee naar de Ronde van Frankrijk en het vertrouwen van zijn werkgever Kwantum wordt niet beschaamd. Solleveld kiest in de vierde etappe naar Pont-Audemer voor de aanval.

De Tourdebutant krijgt in een etappe over 240 kilometer het gezelschap van landgenoten Hennie Kuiper en Gerard Veldscholten, de Italiaan Bruno Leali, Belgisch kampioen Paul Haghedooren, de Deen Kim Andersen en de Colombiaanse pocketklimmer Luis Herrera. De zeven aanvallers weten in de brandende zon een mooie voorsprong bij elkaar te fietsen en hebben het geluk dat de sprintersploegen zich misrekenen. Solleveld krijgt zo een unieke kans op een ritzege in de Tour en aan de streep blijkt niemand opgewassen tegen de 24-jarige tuinderszoon uit het Westland.

“Het was een geluk dat Andersen een van mijn concurrenten was. Die reed voor de gele trui, waardoor ik me rustig kon houden. Ik had meer angst voor Leali, bij wie ik de laatste tien kilometer constant in het wiel zat. Tot mijn verbazing kon ik hem in de sprint gemakkelijk aan”, aldus laatbloeier Solleveld, die zich eindelijk als winnaar wist te profileren. Jan Raas was als beginnend ploegleider bij Kwantum ook blij voor zijn poulain. “Hij is nog geen echte winnaar, maar ik denk dat hij nu eindelijk overtuigd raakt van zijn kwaliteiten.”

1987: ‘Invaller’ Verhoeven verslaat vluchtgezellen in West-Berlijn

We kennen Nico Verhoeven allemaal uit zijn tijd als ploegleider bij Rabobank, Belkin en Jumbo-Visma, maar de inmiddels 58-jarige Brabander was eind vorige eeuw ook een verdienstelijk wielrenner. Wat heet, de sterke beer met een voorliefde voor de klassiekers won 33 jaar geleden een Touretappe met finish in (toen nog) West-Berlijn. De renners krijgen op 2 juli eerst een ochtendetappe voorgeschoteld van net iets meer dan honderd kilometer in en rond de stad aan de rivier de Spree, gevolgd door een ploegentijdrit van ruim 40 kilometer.

Een vroege kopgroep, met mannen als Gerrit Solleveld, Theo de Rooij en Gilbert Duclos-Lassalle, krijgt op de brede boulevardwegen naar West-Berlijn te weinig ruimte van het peloton, waardoor zeven nieuwe aanvallers zich weten af te scheiden in de finale. Met Verhoeven is opnieuw een Nederlander van de partij en de 25-jarige renner uit Berkel-Enschot moet in de finale zien af te rekenen met onder meer de Poolse tijdritspecialist Lech Piasecki. Verhoeven blijkt aan de streep over de juiste snelheid te beschikken om de grootste zege uit zijn profbestaan te boeken.

Voor de renner van Superconfex is het echter veel meer dan alleen een ritoverwinning in de Ronde van Frankrijk. Ploegleider Jan Raas wilde Verhoeven eigenlijk helemaal niet meenemen naar de Tour, maar de krachtpatser werd op het allerlaatste moment nog geselecteerd voor de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. “Als Jacques Hanegraaf niet was gevallen en Ad Wijnands geen last had van zijn knie, dan zou Nico hier niet gereden hebben”, was Raas zoals altijd duidelijk. “Hij heeft de afgelopen maanden te weinig laten zien en is een van de tegenvallers van de ploeg.”

Raas wilde Verhoeven naar eigen zeggen prikkelen door hem aanvankelijk niet te selecteren. Verhoeven antwoordde in West-Berlijn vooral met de pedalen en bezorgde Superconfex een tweede achtereenvolgende ritzege, na de proloogwinst van Jelle Nijdam. “Ik was vooral mee in de ontsnapping om de gele trui van Jelle te verdedigen. Ik hoefde alleen maar in het wiel van Piasecki (die het geel wist af te snoepen van de Superconfex-mannen) te blijven. Je moet alles een beetje mee hebben. Zo’n kans als vandaag krijg je niet gauw weer.”

2005: Gele Zabriskie verrast Armstrong in inleidende tijdrit naar Noirmoutier

De Tour de France van Jan Ullrich is in 2005 eigenlijk al voorbij na de inleidende tijdrit van Fromentine en l’Ile naar Noirmoutier. De Duitse Tourhoop komt slechts als twaalfde over de meet en verliest over een afstand van 19 kilometer meer dan één minuut op zijn grote rivaal en zesvoudig kampioen Lance Armstrong. De Amerikaan weet ongenadig hard uit te halen op het biljartvlakke parcours naar het eilandje Noirmoutier, net voor de Franse kust. Armstrong weet de vernedering voor Ullrich compleet te maken door hem in te halen tijdens zijn tijdrit.

“Ik reed niet de echte Jan Ullrich voorbij”, zo heeft Armstrong aan de finish zelfs compassie met zijn grote concurrent voor de eindzege. Toch staat Armstrong na afloop niet op het podium met de gele trui om zijn schouders, aangezien er nog één renner sneller is dan de Texaan. David Zabriskie rijdt als tijdritspecialist twee seconden sneller over het parcours en bezorgt zijn ploeg CSC een prestigieuze ritzege en de allereerste gele trui van de Tour van 2005.

De excentrieke en kleurrijke Amerikaan – nota bene een voormalig ploeggenoot van Armstrong bij US Postal – dendert aan een gemiddelde van 54,767 kilometer per uur over het uitgetekende traject en noteert de snelste tijdrit uit de Tourgeschiedenis. In 2012 worden zijn overwinningen tussen 2003 en 2006 – waaronder zijn ritzege in de Tour – echter geschrapt na een dopingbetekenis en korte schorsing van zes maanden.

2011: Gilbert verovert het geel na veelbewogen openingsrit door de Vendée

Philippe Gilbert zal nog met enige regelmaat terugdenken aan het wielerjaar 2011. De Waalse klassiekerspecialist reed dat jaar op de toppen van zijn kunnen, domineerde als nooit tevoren in de klassiekers, won bijna twintig koersen en eindigde het jaar als nummer één in de UCI WorldTour-ranking. In het voorjaar van 2011 zegevierde de renner van Omega Pharma-Lotto al in Strade Bianche, de Brabantse Pijl, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en zijn droomkoers Luik-Bastenaken-Luik. Gilbert bleef ook in de zomer doorgaan met het winnen van wedstrijden.

Gilbert begint de 98e editie van de Tour de France als Belgisch kampioen en krijgt op de openingsdag een uitgelezen kans om voor het eerst in zijn carrière de gele trui aan te trekken. De inleidende etappe voert namelijk door de heuvelachtige regio Vendée en eindigt op een kort maar pittig slotklimmetje met de gevleugelde naam Mont des Alouettes. Na een klassiek wedstrijdverloop met enkele vroege vluchters, waaronder Lieuwe Westra, beginnen we met een compact peloton aan de zeer hectische slotkilometers richting het beslissende slotklimmetje.

Op zeven kilometer van de finish gaat een groot deel van het peloton tegen de vlakte na een ongelukkige manoeuvre van een iets te enthousiaste toeschouwer. Meer dan veertig renners blijven wel op hun fiets zitten en krijgen de kans om voor de ritzege te strijden. Fabian Cancellara is de eerste topper die zich laat verleiden tot een aanval, maar de Zwitser wordt ogenschijnlijk eenvoudig gecounterd door Gilbert. De torenhoge favoriet voor de ritzege weet zijn inspanning perfect te timen, gaat op en over de moegestreden Cancellara en komt zegevierend over de meet.

“Het liep zoals gedroomd”, zo vertelt Gilbert na een opfrisbeurt. “Ik kon al genieten op 100 meter van de streep. Of ik het geel ook na de ploegentijdrit van morgen kan behouden? We hebben een sterke ploeg. We zien wel.”

2016: Cavendish is terug, en hoe! Brit slaat dubbelslag aan Utah Beach

Mark Cavendish was eigenlijk al een beetje afgeschreven in 2016. De Britse spurtbom won in aanloop naar de Tour de France wel zijn ritjes in de rondes van Qatar, Kroatië en Californië, maar was zijn aura van onoverwinnelijkheid kwijt na sprintnederlagen tegen Marcel Kittel en zijn voormalige sprintloods André Greipel. Bovendien reed Cavendish niet meer voor sterrenformaties als HTC-High Road, Team Sky en Quick-Step, maar voor het ambitieuze Dimension Data. Een Britse sprinter in dienst van een Zuid-Afrikaanse formatie: is dat nu een succesformule?

De openingsetappe wordt verreden op het grondgebied van de noordelijke regio Normandië en de finish is gelegen aan Utah Beach. In 1944 werd het strand nog overspoeld door Amerikaanse militairen voor de geallieerde invasie (Operatie Overlord) in het door Duitsland bezette West-Europa, ruim zeventig jaar later is Utah Beach het decor voor een sprint tussen de snelste renners op twee wielen. De inzet: een ritzege in de Tour én de allereerste gele trui. Wereldkampioen Peter Sagan gaat de sprint als eerste aan, maar Cavendish blijkt over de snelste benen te beschikken.

De wereldkampioen van Kopenhagen laat op 2 juli 2016 zien dat hij nog allerminst versleten is, maar nog belangrijker: Cavendish mag na een jarenlange zoektocht eindelijk eens de gele trui aantrekken. “Dit doe ik voor mijn team en de mensen in Afrika. Ik ben hier zo blij mee, ik kan het nog steeds niet geloven. De Tour is de Tour. Een rit winnen is ongelooflijk. Deze trui brengt emoties met zich mee.”

