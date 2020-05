Dit gebeurde er in de wielerwereld op 18 mei maandag 18 mei 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in ons archief en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 18 mei?

2000: Danilo Di Luca wint in Peschici

Danilo Di Luca stond in het jaar 2000 nog maar aan het begin van zijn carrière. Als derdejaarsprof had hij met overwinningen in de inmiddels verdwenen Trofeo Pantalica en een rit in de Ronde van het Baskenland het goede gevoel te pakken, voordat hij in Vaticaanstad voor de tweede keer vertrok aan de ronde van zijn thuisland. In het shirt van de bescheiden Cantina Tollo-ploeg was het raak in de vijfde rit. In het Zuid-Italiaanse Peschici (vlakbij Foggia) liet hij in de sprint Wladimir Belli en Paolo Lanfranchi achter zich om zijn eerste ritzege in de Giro ooit te boeken.

Uitslag etappe 5 Giro 2020

2006: Tijdritzege Jan Ullrich in Pontedera

Hoewel Jan Ullrich bij het grote publiek vooral bekend is vanwege zijn prestaties in de Tour de France, maakte hij tijdens zijn carrière ook twee keer zijn opwachting in de Giro. De laatste keer was in 2006. Nadat hij met zijn T-Mobile-ploeg in de ploegentijdrit nog de zege moest laten aan CSC, kende hij in de individuele rit tegen de klok in en rond het Toscaanse Pontedera wel succes. Ivan Basso en Marco Pinotti beten in het stof. Niemand kon nog bevroeden, dat slechts anderhalve maand later – door de dopingaffaire Operacion Puerto – de carrière van Ullrich erop zou zitten.

Uitslag etappe 10 Giro 2006

2011: John Gadret is peloton te slim af in Castelfidardo

John Gadret was jarenlang een opvallende verschijning in het profpeloton. De Fransman (van origine veldrijder) toonde zich in dienst van de AG2R-ploeg met name in het hooggebergte. Gadret was geen veelwinnaar, maar boekte in de Giro van 2011 een van de grootste zeges uit zijn carrière. Op weg naar Castelfidardo sloeg hij zijn slag met een demarrage in de slotkilometer. Nadat hij op driehonderd meter van de streep de ontsnapte Daniel Moreno inrekende, wist niemand hem nog van een ritzege af te houden. Het zou voor de in 2015 afgezwaaide Gadret zijn enige etappezege in een grote ronde blijken.

Wedstrijdverslag

Uitslag etappe 11 Giro 2011

2013: Santambrogio wint in de mist

De veertiende etappe van de Giro d’Italia 2013 verliep niet zoals vooraf gepland. Vanwege slechte weersomstandigheden moest het parcours aangepast worden en werd de klim naar Sestrières geschrapt. Na een rit door sneeuw, regen en dichte mist zouden twee Italianen op de flanken van de Jafferau om de ritzege strijden. Rozetruidrager Vincenzo Nibali gunde daarbij de zege aan Mauro Santambrogio van de bescheiden Vini Fantini-ploeg. Het sprookje van Santambrogio bleek achteraf te mooi om waar te zijn. Later die Giro zou hij een positieve plas afleveren, waarna hij een jaar later schoorvoetend toegaf dat hij deze Giro hulp kreeg van verboden middelen. Na zijn schorsing zou hij een korte comeback maken bij Amore & Vita, een wielerploeg gesponsord door Vaticaanstad.

Wedstrijdverslag

Uitslag etappe 14 Giro 2013

2014: Pieter Weening de sterkste in bergrit naar Sestola

Wie denkt aan Pieter Weening en de Giro d’Italia, zal zich ongetwijfeld het moment dat hij in het shirt van Rabobank met een ritzege in Orvieto het roze veroverde herinneren. Drie jaar later was hij in dienst van Orica-GreenEDGE wederom succesvol. In de slotfase van de rit naar Sestola was Weening in de finale samen met de Italiaan David Malacarne op pad. Na een tactisch steekspel moest een sprint-à-deux de beslissing brengen. Daarin bleek Weening sneller dan zijn vluchtgenoot. Een nieuwe ritzege in de Giro was een feit.

Wedstrijdverslag

Uitslag etappe 9 Giro 2014

Een blik achter de schermen met de Mitchelton-Scott Backstage (YouTube)

En verder:

2003: Sprintzege Cipollini in Arezzo

2005: Savoldelli wint op Zoldo Alto, roze voor Basso

2007: Laverde houdt Pinotti van ritwinst in Spoleto

2008: Bennati klopt Bettini, McEwen en Zabel in San Vincenzo

2010: Farrar boekt tweede sprintzege in Giro

2012: Derde zege voor Cavendish

2016: Ulissi snelt na boeiende finale naar ritzege in Asolo

2017: Fernando Gaviria sprint naar derde ritzege

2018: Ritzege Viviani in Nervesa della Battaglia, Van Poppel derde

2019: Caleb Ewan grijpt de bloemen in Pesaro