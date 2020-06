Dit gebeurde er in de wielerwereld op 18 juni donderdag 18 juni 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 18 juni?

2005: Pablo Lastras wint op Verbier, González pakt tijd

Voor Pablo Lastras was de Ronde van Zwitserland van 2005 de eerste wedstrijd na een hardnekkige blessure, waardoor de renner van Illes Balears-Caisse d’Epargne enkele maanden niet kon koersen. De Spaanse rittenkaper heeft een paar dagen nodig om in zijn ritme te komen, maar voelt zich na een week goed genoeg om in de aanval te gaan. Lastras sluipt in de achtste etappe naar de klim van Verbier mee in een vroege vlucht van dertien renners, met als bekendste passagiers Thorwald Veneberg, Daniele Nardello, Carlos Barredo en Fabian Wegmann.

Op de slotklim naar het populaire skidorp Verbier zorgen Barredo, Wegmann en de sluwe Lastras voor een boeiend schouwspel. Barredo lijkt lange tijd de sterkste klimmer en weet ook weg te rijden van zijn twee medevluchters, maar de sluwe Lastras profiteert optimaal van de ongeduldigheid van Wegmann. De Spanjaard laat de Duitser de kastanjes uit het vuur halen, ziet Wegmann naderen op Barredo en weet met één perfect getimede demarrage weg te rijden bij zijn laatste tegenstanders. “Deze zege komt totaal onverwacht”, zo reageert Lastras na afloop.

Lastras is de grote winnaar in Verbier, maar een andere Spanjaard doet ook uitstekende zaken op de Zwitserse slotklim. De voor Euskaltel-Euskadi uitkomende Aitor González pakt na een indrukwekkende klimdemonstratie één minuut terug op leider Michael Rogers, waardoor het verschil tussen beide mannen plots nog maar 36 seconden is. “Ik was gewoon niet in staat om te volgen. Aitor was zó verschrikkelijk sterk. Het zal morgen een hele zware dag worden”, zo doelt Rogers op de afsluitende bergetappe naar Ulrichen. González ruikt bloed…

Uitslag 8e etappe Ronde van Zwitserland 2005

2007: Alessandro Proni houdt stand en boekt eerste en enige profzege

Over de wielercarrière van Alessandro Proni valt niet bijzonder veel te vertellen. De Italiaan reed als belofterenner enkele mooie uitslagen bijeen, maar kwam in dienst van Quickstep-Innergetic, Acqua & Sapone en Farnese Vini niet verder dan een knechtenrol. Toch zag Proni op 18 juni 2007 de schijnwerpers op zich gericht na een geslaagde solo in de Ronde van Zwitserland. In de tweede etappe trekken de renners het middengebergte in met als toetje de beklimming van de Norbertshöhe (5,8 km aan 6,4%). De finishstreep is vlak na de top getrokken in Nauders.

Proni en zijn medevluchters Daniel Navarro en Luis Pasamontes beginnen met een voorsprong van ruim twee minuten aan de Norbertshöhe, maar in het peloton nemen de mannen van Lampre-Fondital over voor kopman Damiano Cunego. Proni voelt zich de sterkste vluchter, ruikt het gevaar en rijdt al snel weg bij de twee Spanjaarden. De coureur van Quickstep-Innergetic wil dolgraag zijn eerste profzege boeken, maar ziet zijn voorsprong steeds kleiner worden. Proni begint zijn inspanningen te voelen, terwijl enkele favorieten besluiten om ten aanval te trekken.

Met nog twee kilometer te gaan bereikt de eenzame Proni de top van de Norbertshöhe, maar het verschil met de eerste achtervolgers is slechts zeven seconden! De vroege vluchter lijkt net voor de streep te worden ingerekend, maar weet in de laatste dalende kilometers een bijzonder hoog tempo te ontwikkelen en blijft op die manier alsnog uit de greep van Xavier Florencio en Kim Kirchen, die als tweede en derde over de streep komen. “Ik heb onderweg nooit gedacht aan de overwinning”, zo stamelde Proni na afloop. Hij zou zijn carrière beëindigden in 2013.

Beelden 2e etappe Ronde van Zwitserland 2007

Uitslag 2e etappe Ronde van Zwitserland 2007

2008: Markus Fothen zegeviert in Caslano, Fränk Schleck overleeft duik in ravijn

Markus Fothen won twaalf jaar geleden de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland, maar het ging na afloop vooral over Fränk Schleck en diens valpartij in de afdaling van de Caldemario. De Luxemburger wist op de laatste klim van de dag weg te rijden uit een beperkte favorietengroep en kreeg op weg naar finishplaats Caslano het gezelschap van de sterke Fothen. Op vijf kilometer van de streep sloeg het noodlot bijna toe voor Schleck, toen hij een bocht verkeerd inschatte, op hoge snelheid tegen een vangrail klapte, een koprol maakte en de afgrond indook.

Sporza-commentatoren Michel Wuyts en Hans De Clercq vreesden het ergste, maar zagen al vrij snel weer een renner van CSC enigszins groggy bij de ploegleiderswagen staan. Schleck wist op miraculeuze wijze te ontsnappen aan de dood. De klimmer kon de rit- en eindzege weliswaar vergeten, maar dat was van ondergeschikt belang. Aan de streep in Caslano kuste Schleck zijn medaillon, de renner mocht de wielergoden wel bedanken. “Deze ketting brengt me geluk. Het is jammer dat ik een bocht verkeerd inschat, want ik had anders de leiderstrui overgenomen.”

Fothen zat in het wiel van Schleck toen de Luxemburger de afgrond inreed, maar de renner van Gerolsteiner liet zich niet afschrikken en bleef de juiste lijnen opzoeken in de hoop de achtervolgende groep voor te blijven. De Duitser bleek sterk genoeg om de laatste kilometers solo af te ronden, waardoor hij de mooiste zege uit zijn carrière wist te boeken. “Het was echt een verschrikkelijke valpartij, maar ik ben blij dat Schleck ongedeerd is”, aldus ritwinnaar Fothen, die na een veelbelovende start van zijn carrière langzaam maar zeker in de vergetelheid raakte.

Beelden valpartij Fränk Schleck

Uitslag 5e etappe Ronde van Zwitserland 2008

2015: Ronde van Zwitserland: Peter Sagan verslaat Roelandts in Biel

Peter Sagan is vaak bijzonder goed op dreef in de Ronde van Zwitserland. De Slowaak won vijf jaar geleden twee etappes in de belangrijke voorbereidingskoers op de Tour de France. Op 15 juni verslaat hij na een lastige finale in Olivone Daniel Moreno en Thibaut Pinot, drie dagen later eindigt de rit in een veredelde massasprint en moet Sagan het opnemen tegen onder meer Mark Cavendish en Alexander Kristoff. De sprintersteams slagen er net op tijd in om enkele vluchters in te rekenen, waarna het woord aan de rappe mannen van het peloton is.

Het langverwachte duel tussen Sagan, Cavendish en Kristoff komt er echter niet, aangezien het peloton in de verraderlijke en technische finale op een lint wordt getrokken en met name Cavendish van veel te ver moet komen. De Britse spurtbom van Etixx-Quick Step komt niet verder dan een zesde plaats, maar Sagan weet als wieleracrobaat het vele draaien en keren goed te verteren. De renner van Tinkoff-Saxo komt perfect uit een cruciale bocht en in de laatste rechte lijn blijkt niemand in staat om Sagan, na voorbereidend werk van Daniele Bennati, van een nieuwe zege te houden. Jürgen Roelandts finisht als tweede.

Wedstrijdverslag

Beelden 6e etappe Ronde van Zwitserland 2015

Uitslag 6e etappe Ronde van Zwitserland 2015

2017: Dennis en Špilak verdelen de buit in slottijdrit Zwitserland

Simon Špilak geniet inmiddels van zijn wielerpensioen na een wel zeer geruisloos afscheid. De Sloveense allrounder is een man van weinig woorden, maar kon op goede dagen wel bijzonder hard fietsen. Zo won hij tweemaal het eindklassement van de Ronde van Zwitserland. In 2017 begint hij na een indrukwekkende ritzege op de Tiefenbachferner als leider aan de afsluitende tijdrit in en rond Schaffhausen. De eindzege lijkt binnen voor Špilak, aangezien naaste belagers Damiano Caruso en Steven Kruijswijk op één minuut staan in het klassement.

De renner van Katusha-Alpecin finisht als vijfde in de afsluitende tijdrit en dat is ruim voldoende om voor een tweede keer de Ronde van Zwitserland te winnen. Kruijswijk mag na afloop ook het podium op als de nummer drie in de eindstand. De ritzege gaat zoals verwacht naar Rohan Dennis. De Australische tijdritspecialist blijkt aan de streep een halve minuut sneller dan twee ploeggenoten: lokale favoriet Stefan Küng en Caruso. Opvallend: Dennis kan na zes tijdritten (vier ITT’s en twee ploegentijdritten) in 2017 nog altijd een perfect rapport voorleggen.

Wedstrijdverslag

Uitslag slottijdrit Ronde van Zwitserland 2017

Eindklassement slottijdrit Ronde van Zwitserland 2017

